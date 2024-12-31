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Grayscale yapay zeka ve staking tokenlarına yöneliyor

Grayscale yapay zeka ve staking tokenlarına yöneliyor
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Grayscale Research tarafından yeni çeyrek için açıkladığı liste, Blockchain teknolojisindeki yenilikçi projelere odaklanıyor. Özellikle Solana ekosisteminden seçilen üç token, merkeziyetsiz finans alanındaki gelişmelerin hız kazandığına işaret ediyor. Şirket, token seçimlerinde ağ büyümesi, adaptasyon oranı ve sürdürülebilirlik gibi faktörleri göz önünde bulundurdu.

Kripto varlık yönetim devi Grayscale Research, 2025'in ilk çeyreği için "Top 20" listesine altı yeni token eklerken, Solana ekosisteminden Jupiter (JUP), Jito (JTO) ve Grass tokenları dikkat çekti. Yapay zeka odaklı Virtual Protocol (VIRTUAL) ve staking çözümü sunan Ethena (ENA) da listeye dahil edildi. Bu hamleler, kripto sektöründe DeFi ve yapay zeka trendlerinin güçlendiğini gösteriyor.

Grayscale Altı Yeni Tokena Yatırım Sinyali Verdi

Grayscale Research, kripto para piyasalarında yeni dönemin sinyallerini verdi. Araştırma ekibi, 2025'in ilk çeyreği için belirlediği öncelikli temalar arasında ABD'deki düzenleyici ortam, DeFi ve staking çözümleri ile yapay zeka teknolojilerini ön plana çıkardı.

Yatırım stratejisi kapsamında Solana ekosisteminden üç önemli projenin tokenı listeye dahil edildi. DEX toplayıcısı Jupiter'in JUP tokenı, likit staking protokolü Jito'nun JTO tokenı ve merkezi olmayan veri ağı Grass'ın tokenı, Solana'nın DeFi alanındaki gelişimini gösteriyor.

Liste aynı zamanda yapay zeka ve staking çözümlerine de ağırlık verdi. Base Blockchain ağı üzerinde çalışan yapay zeka platformu Virtual Protocol'ün VIRTUAL tokenı ve staking protokolü Ethena'nın ENA tokenı, bu trendlerin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Grayscale Research'ün seçimlerinde etkili olan faktörler arasında ağ büyümesi, adaptasyon oranı, temel sürdürülebilirlik, token değerlemesi ve potansiyel riskler yer alıyor. Ethereum ölçeklendirme çözümleri ve tokenizasyon gibi önceki dönem temaları da önemini korumaya devam ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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