Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Grayscale XRP fonu ile kripto dünyasında yeni dönem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grayscale Investments, Ripple Blockchain ağının yerel kripto para birimi XRP için yeni bir kapalı uçlu fon başlatma planını duyurdu. Bu hamleyle birlikte XRP'nin değerinde yüzde 8'lik bir artış oldu. Kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların ilgisi artarken, XRP'nin yasal statüsü konusundaki belirsizlikler devam ediyor.

Kripto para dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Grayscale Investments, XRP için yeni bir kapalı uçlu fon başlatacağını duyurdu. Bu hamle, XRP'nin değerinde hızlı bir yükselişe neden olurken, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Grayscale Hamlesi XRP Ekosistemini Güçlendiriyor

Grayscale Investments, yaptığı açıklamada, yatırımcılara XRP'ye erişim sağlayacak yeni bir "kapalı uçlu" fon başlatmayı planladığını duyurdu. Bu gelişme, şirketin daha önce Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için oluşturduğu güven fonlarını ETF'lere dönüştürmesinin ardından geldi.

Grayscale'in bu kararı, XRP ve kripto para piyasası için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Şirket, 2021 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) XRP'yi bir menkul kıymet olarak nitelendirmesinin ardından daha önce yönettiği XRP fonunu sonlandırmıştı. Ancak şimdi, yasal belirsizliklere rağmen XRP'ye olan kurumsal ilginin yeniden canlandığı gözlemleniyor.

XRP, verilere göre 32 milyar doları aşan piyasa hacmiyle dünyanın en popüler yedinci kripto para birimi konumunda bulunuyor. Grayscale'in bu duyurusunun ardından XRP'nin değeri yaklaşık yüzde 8 oranında artış gösterdi.

Grayscale'in Ürün ve Araştırma Başkanı Rayhaneh Sharif-Askary, konuyla ilgili açıklamasında "Grayscale XRP Trust'ın, yatırımcılara önemli bir gerçek dünya kullanım senaryosuna sahip bir protokole erişim sağladığına inanıyoruz. Saniyeler içinde tamamlanan sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırarak, XRP'nin geleneksel finans altyapısını dönüştürme potansiyeli var." dedi.

Bu gelişme, Grayscale'in kripto para piyasasındaki etkisini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, bu ayın başlarında Avalanche'ın yerel tokenı AVAX'a erişim sağlamak için bir Avalanche Trust'ı da başlatmıştı.

Grayscale'in XRP fonu, kripto para piyasasının kurumsal yatırımcılar tarafından giderek daha fazla benimsendiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu hamle, XRP'nin yasal statüsü konusundaki tartışmalara rağmen dijital varlıkların finansal ekosistemdeki rolünün güçlenmeye devam ettiğine işaret ediyor.

Kripto para analistleri, Grayscale'in bu hamlesinin XRP'nin geleceği için olumlu bir sinyal olduğunu belirtiyorlar. Ancak yasal belirsizlikler devam ettiği için yatırımcılara dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Grayscale'in XRP fonu, kripto para piyasasındaki kurumsal ilginin artışını gösterirken bu alandaki yasal düzenlemelerin önemini de vurguluyor. Önümüzdeki dönemde, bu gelişmenin XRP ve genel olarak kripto para piyasası üzerindeki etkilerinin yakından takip edileceği öngörülüyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Ethereum Bitcoin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

İYİ Parti'nin bir ağır topu daha istifa etti

 Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten

 Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı
Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 12-13 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Eylül Çukurova, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman, nerede çekildi? Kutsal İşgal belgeseli konusu nedir, neyi anlatıyor? Kutsal İşgal belgeselinde kimler var? Kimlik bilgileri çalındı mı, 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı mı? 13 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Eljif Elmas kimdir? Eljif Elmas kaç yaşında mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Eljif Elmas Galatasaray'a mı gidiyor? Hakim Ziyech sakatlandı mı? Hakim Ziyech kaç maç yok, ne zaman dönecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Eylül Nallıhan, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title