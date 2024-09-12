Grayscale XRP fonu ile kripto dünyasında yeni dönem

Kripto para dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Grayscale Investments, XRP için yeni bir kapalı uçlu fon başlatacağını duyurdu. Bu hamle, XRP'nin değerinde hızlı bir yükselişe neden olurken, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Grayscale Hamlesi XRP Ekosistemini Güçlendiriyor

Grayscale Investments, yaptığı açıklamada, yatırımcılara XRP'ye erişim sağlayacak yeni bir "kapalı uçlu" fon başlatmayı planladığını duyurdu. Bu gelişme, şirketin daha önce Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için oluşturduğu güven fonlarını ETF'lere dönüştürmesinin ardından geldi.

Grayscale'in bu kararı, XRP ve kripto para piyasası için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Şirket, 2021 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) XRP'yi bir menkul kıymet olarak nitelendirmesinin ardından daha önce yönettiği XRP fonunu sonlandırmıştı. Ancak şimdi, yasal belirsizliklere rağmen XRP'ye olan kurumsal ilginin yeniden canlandığı gözlemleniyor.

XRP, verilere göre 32 milyar doları aşan piyasa hacmiyle dünyanın en popüler yedinci kripto para birimi konumunda bulunuyor. Grayscale'in bu duyurusunun ardından XRP'nin değeri yaklaşık yüzde 8 oranında artış gösterdi.

Grayscale'in Ürün ve Araştırma Başkanı Rayhaneh Sharif-Askary, konuyla ilgili açıklamasında "Grayscale XRP Trust'ın, yatırımcılara önemli bir gerçek dünya kullanım senaryosuna sahip bir protokole erişim sağladığına inanıyoruz. Saniyeler içinde tamamlanan sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırarak, XRP'nin geleneksel finans altyapısını dönüştürme potansiyeli var." dedi.

Bu gelişme, Grayscale'in kripto para piyasasındaki etkisini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, bu ayın başlarında Avalanche'ın yerel tokenı AVAX'a erişim sağlamak için bir Avalanche Trust'ı da başlatmıştı.

Grayscale'in XRP fonu, kripto para piyasasının kurumsal yatırımcılar tarafından giderek daha fazla benimsendiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu hamle, XRP'nin yasal statüsü konusundaki tartışmalara rağmen dijital varlıkların finansal ekosistemdeki rolünün güçlenmeye devam ettiğine işaret ediyor.

Kripto para analistleri, Grayscale'in bu hamlesinin XRP'nin geleceği için olumlu bir sinyal olduğunu belirtiyorlar. Ancak yasal belirsizlikler devam ettiği için yatırımcılara dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Grayscale'in XRP fonu, kripto para piyasasındaki kurumsal ilginin artışını gösterirken bu alandaki yasal düzenlemelerin önemini de vurguluyor. Önümüzdeki dönemde, bu gelişmenin XRP ve genel olarak kripto para piyasası üzerindeki etkilerinin yakından takip edileceği öngörülüyor.