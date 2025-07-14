Grayscale SEC'e halka arz başvurusu yaptı

Kripto varlık yönetimi devi Grayscale, kısa bir süre önce SEC'e gizli halka arz başvurusu yaptığını açıkladı. Şirket, halka açılma süreciyle birlikte yeni finansman kaynaklarına erişim sağlamayı hedefliyor.

Kripto Devi Grayscale Borsaya Adım Atıyor

Kripto varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Grayscale, halka arz için harekete geçti. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli başvuru yaptığını açıkladı. Bu adım, nihai halka arz öncesinde gizli dosyalama imkânı sağlayan yeni düzenleme kapsamında gerçekleştirildi.

Halka açılma süreci tamamlandığında Grayscale, yeni finansman seçeneklerine erişim sağlayacak. Şirket, hisse senedi ihracı veya dönüştürülebilir tahvil arzı gibi stratejileri değerlendirebilecek. Benzer yöntemler daha önce farklı firmalar tarafından başarıyla uygulanmıştı. GameStop, 13 Haziran'da 2 milyar 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil arzı gerçekleştirmişti.

Grayscale'in bu hamlesinden yaklaşık bir ay önce, dünyanın ikinci büyük stablecoin'i olan USDC'nin ihraççısı Circle, halka arz sürecini tamamlamıştı. Circle'ın halka arzı 1 milyar 50 milyon doların üzerine çıkmış ve şirket 5 Haziran'da New York Borsasında işlem görmeye başlamıştı.

2 Haziran'da yapılan başvuruda belirtilen 220 milyondan fazla hisse üzerinden hesaplandığında, Circle'ın piyasa değeri 6 milyar 900 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu başarılı halka arz, kripto sektöründeki diğer şirketleri de benzer adımlar atmaya teşvik edebilir. 2025 yılında kripto şirketlerinin halka arz döneminin yeniden canlanması bekleniyor.