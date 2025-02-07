Grayscale Litecoin ve Solana ETF'leri için harekete geçti

Grayscale Litecoin ve Solana ETF'leri için harekete geçti
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale'in Litecoin Trust'ını borsada işlem gören bir ürüne dönüştürme başvurusunu incelemeye başladı. Resmi Gazete'de yayımlanacak başvuru için 21 günlük inceleme aşaması başlatıldı. NYSE Arca'nın sunduğu başvuru, altcoin ETF'leri için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Kripto para dünyasında ETF başvuruları hız kesmeden devam ediyor. SEC'in eski Başkanı Gary Gensler'in ayrılmasının ardından, yeni yönetim kripto varlıklarına yönelik daha yapıcı bir yaklaşım sergiliyor. Grayscale'in Litecoin ETF başvurusu, bu değişimin ilk sınavlarından biri olarak değerlendiriliyor.

SEC Yeni Kripto ETF Başvurularını Değerlendirmeye Aldı

SEC, perşembe günü NYSE Arca'nın Grayscale adına yaptığı başvuruyu kabul etti. Başvuru Resmi Gazete'te yayımlandıktan sonra 21 günlük yorum süreci yürürlüğe girecek.

NYSE Arca geçen ay hem "Grayscale Litecoin Trust" hem de "Grayscale Solana Trust" için 19b-4 başvurusu gerçekleştirdi. Bu başvuru, spot kripto ETF'si önerme sürecinin ikinci aşamasını oluşturuyor.

Kripto endüstrisinde son dönemde yaşanan en önemli gelişmelerden biri, SEC'teki liderlik değişiminde oldu. Kurumun geçici Başkanı Mark Uyeda, Cumhuriyetçi Komisyon Üyesi Hester Peirce'i kripto görev gücüne liderlik etmesi için görevlendirdi.

SEC, Ocak 2024'te spot Bitcoin ETF'lerini ve aynı yıl içinde spot Ethereum ETF'lerini onaylamıştı. Bu gelişmeler, altcoin ETF'leri için de umut verici bir ortam oluşturuyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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