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Gerçek dünya varlıkları Blockchain ekosistemiyle yükseliyor

Gerçek dünya varlıkları Blockchain ekosistemiyle yükseliyor
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Gerçek dünya varlıkları (RWA) protokollerinde toplam kilitli değer son bir yılda yüzde 200'den fazla artarak 7,3 milyar dolara ulaştı. Devlet tahvilleri toplam pazarın üçte ikisini oluştururken, Usual Protocol ve Hashnote USYC yaklaşık 1,48 milyar dolar TVL ile sektörde öne çıkıyor.

Geleneksel finans dünyasının Blockchain teknolojisiyle entegrasyonu hızlanıyor. RWA protokollerinde devlet tahvillerinin payı geçen yıl yüzde 36 iken bu yıl üçte ikiye yükseldi. Bu artış, düzenlenmiş ve devlet destekli dijital varlıklara olan güvenin arttığını gösteriyor.

Blockchain Teknolojisi Geleneksel Finansa Entegre Oluyor

RWA sektöründeki bu büyüme, kurumsal yatırımcıların Blockchain tabanlı finansal araçlara olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Usual Protocol ve Hashnote USYC gibi platformlar, geleneksel finansal araçları tokenize ederek yeni nesil yatırım fırsatları sunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politika gelişmeleri RWA protokollerinin geleceğini şekillendiriyor. Başkan Trump'ın kripto parayı ulusal politika önceliği haline getirme planları ve kripto danışma konseyleri oluşturulması önerileri, sektöre olan güveni artırıyor.

Düşük riskli ve düzenlenmiş varlıklara yönelik artan talep, RWA pazarının olgunlaşmaya başladığını gösteriyor. Bu gelişmeler, geleneksel finans ile Blockchain teknolojisinin yakınlaşmasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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