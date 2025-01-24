Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Gensler sonrası SEC kripto para politikasını yumuşattı

Gensler sonrası SEC kripto para politikasını yumuşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Gary Gensler'in başkanlıktan ayrılmasının hemen ardından kripto sektörünün tepki gösterdiği SAB 121 düzenlemesini iptal etti. Kripto varlık saklama hizmetlerinin muhasebeleştirilmesinde yeni bir süreç başlıyor. Bu karar, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

SEC'in eski başkanı Gary Gensler'in pazartesi günü görevinden ayrılmasının ardından kurum içinde hızlı değişimler yaşanmaya başladı. Perşembe günü açıklanan SAB 121'in iptali ve Cumhuriyetçi Komiser Hester Peirce başkanlığında bir kripto görev gücünün kurulması, SEC'in kripto sektörüne yönelik yaklaşımında köklü bir değişimin ilk sinyallerini veriyor.

Kripto Para Dünyasının Beklediği Karar Geldi

SEC'in yeni geçici başkanı Mark Uyeda liderliğindeki kurum, ilk önemli kararını SAB 121'in iptali ile gerçekleştirdi. Bu düzenleme, kripto para saklama şirketlerinin müşteri varlıklarını bilançolarında yükümlülük olarak göstermelerini zorunlu kılıyordu.

Yasa koyucular geçen yıl bu düzenlemeyi iptal etmek için bir tasarıyı oylamaya kadar götürmüşlerdi. Tasarı, Temsilciler Meclisinde 228'e 182 oyla kabul edilmesine rağmen dönemin Başkanı Joe Biden tarafından reddedilmişti.

Kripto endüstrisi uzun süredir SAB 121'e karşı çıkıyordu. SEC komiseri Hester Peirce, nisan ayında bir etkinlikte bu düzenlemeyi "zararlı bir ot" olarak nitelendirmişti.

SEC'in yeni yönetimi kripto düzenlemelerinde daha yapıcı bir yaklaşım benimseyeceğinin sinyallerini veriyor. Kurum salı günü yaptığı açıklamada, kriptoyu düzenlemek için geriye dönük ve tepkisel yaptırım eylemlerine güvenmek yerine daha net ve pratik çözümler sunacağını belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Terörist başı Öcalan neden "silah bırakma çağrısı" yapmadı?
img

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
img

Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım tepkisi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu

Bu kez Almanya'yı fethetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.