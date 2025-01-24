Gensler sonrası SEC kripto para politikasını yumuşattı

SEC'in eski başkanı Gary Gensler'in pazartesi günü görevinden ayrılmasının ardından kurum içinde hızlı değişimler yaşanmaya başladı. Perşembe günü açıklanan SAB 121'in iptali ve Cumhuriyetçi Komiser Hester Peirce başkanlığında bir kripto görev gücünün kurulması, SEC'in kripto sektörüne yönelik yaklaşımında köklü bir değişimin ilk sinyallerini veriyor.

Kripto Para Dünyasının Beklediği Karar Geldi

SEC'in yeni geçici başkanı Mark Uyeda liderliğindeki kurum, ilk önemli kararını SAB 121'in iptali ile gerçekleştirdi. Bu düzenleme, kripto para saklama şirketlerinin müşteri varlıklarını bilançolarında yükümlülük olarak göstermelerini zorunlu kılıyordu.

Yasa koyucular geçen yıl bu düzenlemeyi iptal etmek için bir tasarıyı oylamaya kadar götürmüşlerdi. Tasarı, Temsilciler Meclisinde 228'e 182 oyla kabul edilmesine rağmen dönemin Başkanı Joe Biden tarafından reddedilmişti.

Kripto endüstrisi uzun süredir SAB 121'e karşı çıkıyordu. SEC komiseri Hester Peirce, nisan ayında bir etkinlikte bu düzenlemeyi "zararlı bir ot" olarak nitelendirmişti.

SEC'in yeni yönetimi kripto düzenlemelerinde daha yapıcı bir yaklaşım benimseyeceğinin sinyallerini veriyor. Kurum salı günü yaptığı açıklamada, kriptoyu düzenlemek için geriye dönük ve tepkisel yaptırım eylemlerine güvenmek yerine daha net ve pratik çözümler sunacağını belirtti.