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Gensler sonrası kripto davalarında yumuşama bekleniyor

Gensler sonrası kripto davalarında yumuşama bekleniyor
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'ın 2025'te görevden ayrılacağını duyurması kripto sektöründe yeni bir dönemin kapılarını açtı. Coinbase ve diğer büyük kripto para borsalarına karşı açılan davaların uzlaşmayla sonuçlanabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, Gensler sonrası dönemde daha yapıcı bir yaklaşım bekliyor.

ABD'nin kripto para sektörüne yönelik sert düzenleyici tutumunun mimarı Gary Gensler'ın SEC başkanlığından ayrılacağını açıklaması, sektörde yeni bir sayfa açılmasının sinyallerini verdi. White & Case LLP ortağı ve eski SEC avukatı Ladan Stewart, Coinbase gibi platformlara karşı açılan davaların düşürülmesi veya uzlaşmayla sonuçlanması ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

Kripto Para Dünyasında Yeni Dönem Başladı

SEC Başkanı Gary Gensler'ın görevden ayrılma kararı, kripto para dünyasında önemli değişimlerin habercisi olarak görülüyor. Temsilci Wiley Nickel, Gensler döneminin aşırı düzenleme ve Blockchain inovasyonuna karşı düşmanca bir yaklaşımla karakterize edildiğini vurguladı.

Teksas Blockchain Konseyi başkanı Lee Bratcher, SEC'in Coinbase, Kraken ve Binance'a karşı açtığı davaların geçici olarak devam edeceğini söyledi. Bununla birlikte uzlaşma veya davaların düşürülmesi olasılığının güçlendiği belirtiliyor.

Willkie Farr & Gallagher'ın varlık yönetimi departmanı ortağı Michael Selig, Regulation ATS gibi tartışmalı düzenlemelerin bu aşamada terk edilmesinin muhtemel olduğunu değerlendirdi. Bu düzenleme, merkezi olmayan projelerin alternatif ticaret sistemleri olarak SEC'e kayıt yaptırmasını gerektirebilecek nitelikte bulunuyor.

Eski SEC avukatı Ashley Ebersole, yeni başkanın farklı öncelikleri olabileceğini belirtti. Trump yönetimi henüz kurumu kimin yöneteceğini açıklamasa da Robert Stebbins, Paul Atkins ve Teresa Goody Guillén'in adaylar arasında olduğu konuşuluyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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