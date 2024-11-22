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Gensler istifası sonrası XRP tarihi başarı yakaladı

Gensler istifası sonrası XRP tarihi başarı yakaladı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'ın 2025'te görevden ayrılacağını açıklamasının ardından Ripple'ın XRP tokenı son 24 saatte yüzde 27,5 değer kazandı. XRP'nin ulaştığı 1,39 dolar seviyesi, Mayıs 2021'den bu yana görülen en yüksek değer olarak kaydedildi.

Kripto para piyasasındaki genel yükseliş trendi ve düzenleyici belirsizliklerin azalması, XRP'nin performansını olumlu yönde etkiledi. Son iki yılın çoğunda 0,5 dolar civarında seyreden XRP, son 30 günde yüzde 150'den fazla değer kazandı

XRP Fiyatı Direnç Noktasını Aştı

Kripto para piyasasının önde gelen kurumları arasında yer alan 21Shares, Canary Capital ve Bitwise'ın spot XRP ETF başvuruları, yatırımcı ilgisini yükseltti.

SEC ve Ripple arasında 2020 yılından bu yana devam eden hukuki anlaşmazlık, Gensler'ın ayrılık kararıyla yeni bir boyut kazandı. Düzenleyici kurum, Ripple'ı XRP satışı yoluyla 1,3 milyar dolar toplamak ve bunun kayıtsız bir menkul kıymet olduğu gerekçesiyle suçlamıştı.

Ripple'ın Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, SEC'in sektörde kafa karışıklığı yaratma stratejisinin artık sadece bir arka plan gürültüsü olduğunu ve mücadelenin zor kısmının geride kaldığını belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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