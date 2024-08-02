Genesis Trading borç ödeme sürecine başladı

Kripto para dünyasında yeni bir sayfa açılıyor. Genesis Trading'e ait olduğu düşünülen cüzdanlardan milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum transferi gerçekleştirildi. Bu beklenmedik hamle, 2022'deki büyük çöküşün ardından alacaklılara yapılacak geri ödemelerin başlangıcı olabilir ve sektörde yeni bir dönemi işaret ediyor.

Genesis'ten Alacaklılarına Milyar Dolarlık Kripto Ödemesi

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan gelişmeler, sektörün toparlanma sürecine dair önemli ipuçları veriyor. Blockchain analistleri, Digital Currency Group'un (DCG) yan kuruluşu olan Genesis Trading'e ait olduğu düşünülen kripto para cüzdanlarından dikkat çekici miktarda kripto para transferi gerçekleştiğini raporladı.

Gün içinde yapılan transferlerde, yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde 16.000 Bitcoin ve 521 milyon dolar değerinde 166.000 Ethereum'un hareket ettiği gözlemlendi. Bu durum, Genesis'in 2022 yılında yaşanan kriz sonrası alacaklılarına olan yükümlülüklerini yerine getirmeye başladığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Hatırlanacağı üzere kripto para borsası Gemini ile Genesis arasında, Gemini'nin "Earn" programından etkilenen müşterilere yönelik 1,5 milyar dolarlık bir geri ödeme anlaşması imzalanmıştı. Aradan geçen bir yılı aşkın sürenin ardından, bu transferler anlaşmanın uygulamaya konulduğuna işaret ediyor.

Gemini'nin Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Earn programı kullanıcılarının tüm dijital varlıklarını geri aldıkları bildirilmişti. Bu gelişme, Genesis'in diğer alacaklılarına olan ödemelerine devam edebileceği anlamına geliyor. Ocak 2023'te mahkemeye sunulan belgelerde, Genesis'in en büyük 50 alacaklısı arasında Gemini, Cumberland ve VanEck gibi önemli isimler yer alıyordu. Bu alacakların toplamı ise 3 milyar doları aşıyordu.

2022 yılında kripto para piyasasında yaşanan çalkantılı dönem pek çok büyük şirketin iflasıyla sonuçlanmıştı. Terra stablecoin projesinin çöküşüyle başlayan domino etkisi, 3AC ve Celsius gibi firmaların batmasına, ardından FTX ve Genesis Global'in iflas etmesine yol açmıştı. Bu olaylar zinciri, sektördeki karmaşık ilişkileri ve kırılganlıkları gözler önüne sermişti.

Genesis, Ocak 2023'te iflas başvurusunda bulunduğunda, 100.000'den fazla alacaklısı olduğunu ve borçlarının 10 milyar dolara ulaşabileceğini açıklamıştı. Genesis'in yaptığı son transferlerin tam olarak nereye yönlendirildiği henüz netlik kazanmadı.

Şirketin yeniden yapılandırma süreci, ana şirket DCG'nin, 3AC ve Alameda Research'teki kayıpları karşılamak için Genesis'e verdiği 1,1 milyar dolarlık senet nedeniyle daha da karmaşık bir hal almıştı. Öte yandan, New York Başsavcısı Letitia James, Ekim 2023'te DCG, Genesis, Gemini ve yöneticileri hakkında, şirketin iflasını gizlemek ve 1 milyar dolarlık ticari kayıpları örtbas etmek iddiasıyla dava açmıştı.