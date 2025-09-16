Gemini ve SEC arasındaki üç yıllık hukuki süreç sona eriyor

Kripto para dünyasının yakından takip ettiği davalardan biri sona eriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Gemini ve Genesis'e karşı başlattığı "kayıtsız menkul kıymet satışı" iddiası, sektörde emsal teşkil edecek şekilde çözülüyor. Genesis'in daha önce 21 milyon dolarlık uzlaşma yapması ve SEC'in Gemini'ye karşı ayrı soruşturmada icra eylemi önermeyeceğini bildirmesi, anlaşmanın zeminini hazırlamıştı.

SEC'ten Kripto Düzenlemelerinde Geri Adım

Mahkeme dosyalarına göre SEC ve Gemini Trust, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde yaptıkları ortak açıklamada "prensipte çözüme" vardıklarını bildirdi. Taraflar, komisyonun gözden geçirmesi ve onayına tabi olarak tüm davaların süresiz durdurulmasını talep etti.

Ocak 2023'te başlayan dava, Genesis ve Gemini'nin Şubat 2021 ile Kasım 2022 arasında "ABD perakende yatırımcılarına kayıtsız menkul kıymet teklifi ve satışında bulunduğu" iddiasına dayanıyordu. SEC, her iki şirketin düzenleyiciye kaydolmadan milyarlarca dolar değerinde kripto varlık aldığını öne sürmüştü.

Anlaşma, Winklevoss ikizlerinin Donald Trump yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiler döneminde gerçekleşti. Cameron ve Tyler Winklevoss, Trump'ın 2024 kampanyasında finansal ve kişisel destekçileriydi. İkizler, GENIUS stablecoin yasa tasarısının imzalanması sırasında hazır bulundu ve Brian Quintenz'in Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığı adaylığını yeniden gözden geçirmesi için Trump'a baskı yaptı.

Gemini ayrıca cuma günü halka arz sürecini başlattı ve 15,2 milyon hisse ile 425 milyon dolar yatırım çekti. Bu gelişme, şirketin hem yasal sorunlarını çözerken hem de büyük sermaye artırımı sağladığını gösteriyor.

Uzmanlar, bu anlaşmanın kripto sektörü için önemli bir emsal oluşturacağını belirtiyor. SEC'in yumuşama politikası, Trump yönetiminin dijital varlıklara yönelik destekleyici tavrının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.