Haberler

Gemini ve SEC arasındaki üç yıllık hukuki süreç sona eriyor

Gemini ve SEC arasındaki üç yıllık hukuki süreç sona eriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEC ve Gemini, Gemini Earn ürünü nedeniyle 2023'ten beri süren hukuki anlaşmazlığı çözmek için prensipte anlaşmaya vardı. Winklevoss ikizlerinin şirketi aynı dönemde halka arzda 425 milyon dolar topladı. Trump yönetimiyle yakın ilişkiler kuran Gemini hem yasal sorunlarını çözdü hem büyük yatırım aldı.

Kripto para dünyasının yakından takip ettiği davalardan biri sona eriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Gemini ve Genesis'e karşı başlattığı "kayıtsız menkul kıymet satışı" iddiası, sektörde emsal teşkil edecek şekilde çözülüyor. Genesis'in daha önce 21 milyon dolarlık uzlaşma yapması ve SEC'in Gemini'ye karşı ayrı soruşturmada icra eylemi önermeyeceğini bildirmesi, anlaşmanın zeminini hazırlamıştı.

SEC'ten Kripto Düzenlemelerinde Geri Adım

Mahkeme dosyalarına göre SEC ve Gemini Trust, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde yaptıkları ortak açıklamada "prensipte çözüme" vardıklarını bildirdi. Taraflar, komisyonun gözden geçirmesi ve onayına tabi olarak tüm davaların süresiz durdurulmasını talep etti.

Ocak 2023'te başlayan dava, Genesis ve Gemini'nin Şubat 2021 ile Kasım 2022 arasında "ABD perakende yatırımcılarına kayıtsız menkul kıymet teklifi ve satışında bulunduğu" iddiasına dayanıyordu. SEC, her iki şirketin düzenleyiciye kaydolmadan milyarlarca dolar değerinde kripto varlık aldığını öne sürmüştü.

Anlaşma, Winklevoss ikizlerinin Donald Trump yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiler döneminde gerçekleşti. Cameron ve Tyler Winklevoss, Trump'ın 2024 kampanyasında finansal ve kişisel destekçileriydi. İkizler, GENIUS stablecoin yasa tasarısının imzalanması sırasında hazır bulundu ve Brian Quintenz'in Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığı adaylığını yeniden gözden geçirmesi için Trump'a baskı yaptı.

Gemini ayrıca cuma günü halka arz sürecini başlattı ve 15,2 milyon hisse ile 425 milyon dolar yatırım çekti. Bu gelişme, şirketin hem yasal sorunlarını çözerken hem de büyük sermaye artırımı sağladığını gösteriyor.

Uzmanlar, bu anlaşmanın kripto sektörü için önemli bir emsal oluşturacağını belirtiyor. SEC'in yumuşama politikası, Trump yönetiminin dijital varlıklara yönelik destekleyici tavrının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Bu harita Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Bakanlık bu yapılanı affetmedi! Vatandaşa "Oh" dedirten ceza

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Barış'a yeni teklif! Tek şartları var

Galatasaray'dan Barış'a yeni teklif! Tek şartları var
title