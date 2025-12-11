Gemini CFTC onayı aldı: Tahmin piyasasına giriş kapısı açıldı

Gemini, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan (CFTC) Belirlenmiş Sözleşme Piyasası lisansı alarak tahmin piyasası arenasına giriş hakkı kazandı. Çarşamba günü açıklanan onay kararı, Gemini'nin 2020 yılında yaptığı başvuruyu sonuçlandırırken şirketin türev ürünler alanına açılmasının önünü açtı.

ABD'de Tahmin Piyasaları Rekabeti Artıyor

Gemini, yeni platformunda başlangıçta gelecekteki olaylara dair "basit evet ya da hayır sorularını" içeren ikili sözleşmeler sunacak. Şirket yaptığı açıklamada, platformun zamanla CFTC gözetimindeki kripto vadeli işlemleri, opsiyonlar ve sürekli vadeli işlemler gibi türev piyasalarına genişleyebileceğini belirtti. Gemini'nin bu lisans için ilk başvurusunu, tahmin piyasalarının küresel çapta patlama yapmasından yıllar önce, 10 Mart 2020'de yaptığı ortaya çıktı.

Sektörün önde gelen oyuncuları Kalshi ve Polymarket, geçen yılki ABD seçim döngüsünde ciddi bir büyüme kaydetti. Son verilere göre bu platformlar, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla hacimlerini artırdı. CFTC'nin daha önce mesafeli durduğu bu alanda, Başkan Vekili Caroline Pham liderliğinde daha destekleyici bir tutum sergilenmeye başlandı.

Gemini Başkanı Cameron Winklevoss, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tahmin piyasaları geleneksel sermaye piyasaları kadar, hatta onlardan daha büyük olma potansiyeli taşıyor." dedi. Winklevoss, Başkan Vekili Pham'in inovasyon yanlısı tutumunun ABD'nin bu yeni piyasalarda liderlik etmesini sağlayacağını vurguladı. Borsanın bu hamlesi, Coinbase ve Crypto.com gibi rakiplerin de benzer hazırlıklar yaptığı bir dönemde rekabeti kızıştırmış oldu.