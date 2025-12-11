Haberler

Gemini CFTC onayı aldı: Tahmin piyasasına giriş kapısı açıldı

Gemini CFTC onayı aldı: Tahmin piyasasına giriş kapısı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto para borsası Gemini, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonundan aldığı lisansla tahmin piyasasına adım atıyor. Borsa, Gemini Titan platformuyla başladığı bu süreçte kripto vadeli işlemleri ve opsiyonlara genişlemeyi hedefliyor.

Gemini, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan (CFTC) Belirlenmiş Sözleşme Piyasası lisansı alarak tahmin piyasası arenasına giriş hakkı kazandı. Çarşamba günü açıklanan onay kararı, Gemini'nin 2020 yılında yaptığı başvuruyu sonuçlandırırken şirketin türev ürünler alanına açılmasının önünü açtı.

ABD'de Tahmin Piyasaları Rekabeti Artıyor

Gemini, yeni platformunda başlangıçta gelecekteki olaylara dair "basit evet ya da hayır sorularını" içeren ikili sözleşmeler sunacak. Şirket yaptığı açıklamada, platformun zamanla CFTC gözetimindeki kripto vadeli işlemleri, opsiyonlar ve sürekli vadeli işlemler gibi türev piyasalarına genişleyebileceğini belirtti. Gemini'nin bu lisans için ilk başvurusunu, tahmin piyasalarının küresel çapta patlama yapmasından yıllar önce, 10 Mart 2020'de yaptığı ortaya çıktı.

Sektörün önde gelen oyuncuları Kalshi ve Polymarket, geçen yılki ABD seçim döngüsünde ciddi bir büyüme kaydetti. Son verilere göre bu platformlar, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla hacimlerini artırdı. CFTC'nin daha önce mesafeli durduğu bu alanda, Başkan Vekili Caroline Pham liderliğinde daha destekleyici bir tutum sergilenmeye başlandı.

Gemini Başkanı Cameron Winklevoss, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tahmin piyasaları geleneksel sermaye piyasaları kadar, hatta onlardan daha büyük olma potansiyeli taşıyor." dedi. Winklevoss, Başkan Vekili Pham'in inovasyon yanlısı tutumunun ABD'nin bu yeni piyasalarda liderlik etmesini sağlayacağını vurguladı. Borsanın bu hamlesi, Coinbase ve Crypto.com gibi rakiplerin de benzer hazırlıklar yaptığı bir dönemde rekabeti kızıştırmış oldu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
title