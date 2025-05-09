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Gemini Avrupa özelinde yeni ürünlerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Gemini Avrupa özelinde yeni ürünlerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor
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Gemini kripto borsası Malta Finansal Hizmetler Kurumundan MiFID II lisansı alarak Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde kripto türev ürünleri sunma yetkisi kazandı. Sürekli vadeli işlemler ve diğer türev ürünler ileri düzey kullanıcılara sunulacak.

Kripto para borsası Gemini, Malta'dan aldığı finansal hizmetler lisansıyla Avrupa genelinde kripto türev ürünleri sunabilecek. Winklevoss kardeşlerin kurduğu borsa, MiFID II kapsamında hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara hizmet vermeyi hedefliyor. Sürekli vadeli işlemler ve diğer türev ürünlerin önümüzdeki aylarda Avrupa pazarına sunulması bekleniyor.

Gemini Avrupa Kripto Piyasasını Ele Geçiriyor

Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulan kripto para borsası Gemini, Avrupa genelinde kripto türev ürünleri ticaretini genişletmek için düzenleyici onay aldı.

Gemini, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Malta Finansal Hizmetler Kurumu'ndan (MFSA) Finansal Araçlar Piyasası Direktifi II (MiFID II) lisansı alarak Avrupa Birliği'nde kripto türev ürünleri sunma yetkisi kazandığını duyurdu.

Gemini'nin Avrupa direktörü Mark Jennings, "Ticari faaliyetlerimize başladığımızda, MiFID II kapsamında AB ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) genelinde düzenlenmiş türev ürünleri sunabilir hale geleceğiz." açıklamasında bulundu.

Jennings'e göre MiFID II lisansı, Gemini'nin Avrupa'daki genişlemesinde büyük bir dönüm noktası ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara türev ürünleri sunma hedefine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor.

Gemini'nin AB ve AEA'da sunacağı türev ürünleri arasında sürekli vadeli işlemler (perpetual futures) ve diğer türev ürünler yer alacak. Bu ürünler Gemini'nin ileri düzey kullanıcılarına sunulacak. Jennings, "Önümüzdeki aylarda, bu ürünleri Avrupa genelinde başlatmak için gerekli koşulları karşılamak üzere çalışacağız." dedi. MFSA kayıtlarına göre, Gemini'nin Malta kuruluşu olan Gemini Intergalactic EU Artemis'e 8 Mayıs'ta lisans verildi.

Bu son lisans, ABD merkezli borsanın Avrupa'daki büyüyen düzenleyici ilerlemesini pekiştiriyor. Gemini Ocak ayında, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesine uyum için merkez olarak Malta'yı seçeceğini resmen duyurmuştu. Bu hamle, Gemini'nin Aralık 2024'te MFSA'dan altıncı Avrupa sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) kaydını almasının hemen ardından gelmişti. Ancak borsa henüz tam MiCA lisansını almadı.

Gemini'nin Avrupa'da yaklaşan kripto türev ürünleri lansmanı, küresel kripto endüstrisinde türev ürünlere yönelik büyüyen eğilimde bir başka dönüm noktası olarak öne çıkıyor. ABD'nin işlem hacmine göre en büyük kripto borsası Coinbase, 8 Mayıs'ta dünyanın en büyük kripto türev platformlarından biri olan Deribit'i 2.9 milyar dolar karşılığında satın alma anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, rakip borsa Kraken'in 1 Mayıs'ta vadeli işlem ticareti sunmak için türev işlem platformu NinjaTrader'ı satın alma planlarını doğrulamasından birkaç gün sonra geldi. Firma daha önce NinjaTrader'ı 1.5 milyar dolara satın almayı kabul ettiğini belirtmişti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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