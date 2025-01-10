Gemini Avrupa ekibine üç deneyimli isimle güçlendirdi

Gemini'nin Avrupa operasyonları hızla şekilleniyor. Kasım ayında Fransa'dan sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansı alan şirket, bu büyümesini üç önemli transferle destekledi. Mark Jennings Avrupa başkanı, Daniel Slutzkin Birleşik Krallık başkanı ve Vijay Selvam uluslararası odaklı baş hukuk müşaviri olarak göreve başladı.

Şirketler MiCA Düzenlemeleri İçin Hazırlıklarını Tamamlanıyor

Gemini'nin bu stratejik girişimleri, Avrupa'nın kripto varlık düzenlemeleri olan MiCA'nın yürürlüğe gireceği döneme denk geliyor. Şirket, AB ticaret bölgesinde faaliyet gösterme iznini Fransa'dan aldığı lisansla sağlamlaştırdı.

Yeni yönetim ekibinin başındaki Mark Jennings, daha önce Kraken'in Avrupa Operasyonları'nın COO'su ve Kraken'in kripto türevleri platformu MTF'nin CEO'su olarak görev yaptı. Daniel Slutzkin son olarak Birleşik Krallık brokeri Stake'de ülke müdürü olarak çalıştı.

Gemini'nin aralık ayında ulaştığı 6,32 milyar dolarlık işlem hacmi ve 70'ten fazla ülkedeki varlığı, şirketin büyüme stratejisini destekliyor. Bu transferler şirketin Avrupa kripto pazarındaki iddiasını ortaya koyuyor.