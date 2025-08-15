Gemini akıllı cüzdan teknolojisiyle kripto sektörüne yön veriyor

Kripto para borsası Gemini, kriptografik anahtar destekli saklama dijital varlık yöneticisi piyasaya sürümüyle kripto güvenliğinde yeni bir çağ başlattı. Kurtarma ifadelerini tarihe gömen yenilikçi çözüm, parmak izi ve yüz tanıma ile güvenli erişim sağlıyor. Blockchain Ticaret Arayüzü ile DeFi yatırımlarını kolaylaştıran platform, bir milyar kullanıcı hedefine odaklanıyor.

Kripto para dünyasında güvenlik ve kullanıcı deneyimi arasındaki denge uzun süredir en büyük zorluklardan biri olarak görülüyor. Gemini'nin yeni cüzdanı, bu soruna kriptografik anahtar (passkey) teknolojisiyle çözüm sunuyor. WalletConnect entegrasyonu ve Bungee üzerinden zincirler arası takas desteğiyle kullanıcılar, karmaşık kurtarma ifadeleriyle uğraşmadan güvenli bir şekilde varlıklarını yönetebilecek.

Gemini Bir Milyar Kullanıcıya Ulaşmak İçin Harekete Geçti

Winklevoss kardeşlerin kurduğu kripto para borsası Gemini, passkey tabanlı güvenlik sistemini devreye alarak sektörde öncü bir adım attı. Geleneksel kurtarma ifadelerini ortadan kaldıran bu teknoloji, kullanıcılara parmak izi, yüz tanıma veya cihaz PIN'i ile erişim giriş imkânı sunuyor.

Şirketin lansmanı sadece cüzdan teknolojisiyle sınırlı kalmıyor. Blockchain Ticaret Arayüzü, token ticareti, merkezi olmayan uygulamalara erişim ve stablecoin yatırımlarını tek bir arayüzden gerçekleştirme olanağı sağlıyor.

Platform, güvenlik ortağı Blockaid ile dolandırıcılık ve sahtecilik koruması da sunuyor. Arbitrum üzerindeki Morpho'nun düzenlenmiş Gauntlet kasaları aracılığıyla getiri fırsatları sunan sistem, WalletConnect entegrasyonuyla başlıca platformlarla uyumlu çalışıyor.

Benimsemeyi teşvik etmek için Gemini, ilk kullanıcılar için gas ücretlerini karşılıyor ve ücretsiz Ethereum Name Service alt alan adları sunuyor. Arbitrum, Polygon, Optimism ve Base dahil olmak üzere birden fazla ağla ortaklık kuran platform, çoklu zincir desteği sağlıyor.

Şirket, cüzdanın yeteneklerini bu yıl içinde genişletmeyi ve borsa hesaplarına doğrudan bağlantı kurarak tam entegre bir saklama ve ticaret deneyimi oluşturmayı planlıyor. Bu hamle, Gemini'nin rekabetçi piyasada konumunu güçlendirme stratejisinin kritik bir parçası olarak görülüyor.

