Gate TR: Yeni düzenlemelere uyum sürecimiz başarıyla ilerliyor

Gate TR: Yeni düzenlemelere uyum sürecimiz başarıyla ilerliyor
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Türkiye'nin kripto varlık ekosisteminde yeni bir dönem başlatan 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeler, sektördeki tüm platformları harekete geçirdi. Ülkemizde hızla büyüyen kripto varlık platformlarından Gate TR, bu düzenlemelere uyum konusundaki çalışmalarını ve gelecek planlarını paylaştı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için getirilen yeni mevzuat, piyasada daha güvenli bir ortam oluşturulması ve yatırımcıların korunması amacıyla kapsamlı standartlar içeriyor. Sermaye yapısı, müşteri varlıklarının korunması ve işlem şeffaflığı konularında önemli kriterler belirleyen düzenlemeler, platformların operasyonel yapılarında önemli dönüşümleri gerektiriyor. Sektör analistleri, bu düzenlemelerin Türkiye'deki kripto ekosisteminin uluslararası standartlara ulaşmasına ve kurumsal yatırımcıların ilgisinin artmasına önemli katkı sağlayacağını öngörüyor.

Gate TR'nin Düzenlemelere Yaklaşımı

Gate TR yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, platformun düzenlemelere uyum sürecindeki kararlılığı vurgulandı.

2022'den bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Yeni SPK düzenlemelerine uyum kararlılığındayız.

Gate TR platform olarak yeni düzenlemeleri, Türkiye'deki kripto varlık ekosisteminin sağlıklı gelişimi için önemli bir adım olarak gördüklerini belirtti. Şirket, sermaye yeterliliği, teknik altyapı güvenliği ve müşteri varlıklarının saklanması konularında gerekli tüm hazırlıkları tamamlamak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yatırımcılara Güven Veren Büyüme

Gate TRhem mevcut kullanıcılara hem de potansiyel yatırımcılara yönelik güven veren açıklamalarda bulundu.

Türkiye kripto varlık pazarında gösterdiğimiz performans ve kazandığımız güven, bizim için büyük bir gurur kaynağı. %559 kullanıcı, %270 hacim artışıyla büyümeye devam ediyoruz. Güvenli işlem ortamı sunuyoruz.

Gate TR'nin bu başarılı büyüme stratejisinin, yeni düzenlemelerle birlikte daha da güçleneceği öngörülüyor. Platform, geçiş sürecini kullanıcı deneyimini aksatmadan yönetmeyi ve düzenlemelerle uyumlu bir şekilde hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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