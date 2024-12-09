Ripple'ın XRP tokeni, geçtiğimiz ay boyunca dikkat çekici bir boğa koşusu yaşadı ve fiyatı yüzde 330 artış gösterdi. 3 Aralık'ta XRP, yaklaşık altı yılın zirvesi olan 2.82 doları gördü. Şu anda ise yaklaşık 2.38 dolardan işlem görüyor ve bu, günlük bazda yüzde 6'lık bir düşüş anlamına geliyor.

Bazı ünlü analistlere göre XRP, yakın gelecekte çok daha büyük kazançlara hazırlanıyor olabilir. Ünlü analist Ali Martinez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, XRP için "muhafazakâr" bir hedef olarak 8.40 doları ve "iyimser" bir hedef olarak tam 48.12 doları işaret etti.

Tecrübeli trader Peter Brandt de XRP için benzer bir görüşü paylaştı. Brandt, XRP'nin "kripto dünyasındaki en güçlü grafiklerden birine" sahip olduğunu iddia etti.

CRYPTOWZRD isimli bir X kullanıcısı ise XRP'nin piyasa değerinin yeni bir tüm zamanların zirvesi olan 270 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Şu anda XRP'nin piyasa değeri yaklaşık 136 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu, XRP'yi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT)'nin ardından en büyük dördüncü kripto para yapıyor.

Gary Gensler'ın istifası XRP fiyatını nasıl etkileyebilir?

XRP fiyatını daha da artırabilecek faktörlerden biri, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dört yıllık yasal mücadelenin olumlu bir şekilde sonuçlanması olabilir.

Yakın zamanda, SEC Başkanı Gary Gensler, görevinden Ocak ayında ayrılacağını doğruladı. Bu gelişme, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez Gensler'i görevden almayı vaat etmesi nedeniyle bekleniyordu.

Gensler, dijital varlık sektörüne karşı eleştirel bir duruşuyla tanınıyor ve görev süresi boyunca birçok kripto işine dava açtı. Geçen hafta Trump, SEC'in başına eski Komisyon Üyesi Paul Atkins'i aday gösterdi. Atkins, kripto sektörüne yönelik tutarlı bir savunuculuk geçmişine sahip. Yeni liderlik altında Ripple davasının daha hızlı bir çözüme kavuşup kavuşmayacağı merak konusu.

Ripple'ın yasal zaferi, XRP için yeni bir boğa koşusunu tetikleyebilir. Ancak süreç, hem piyasa dinamikleri hem de yeni regülasyonlarla yakından bağlantılı olacak.