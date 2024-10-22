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Gary Gensler dönemi sona eriyor: Kripto dünyasında büyük değişim kapıda

Gary Gensler dönemi sona eriyor: Kripto dünyasında büyük değişim kapıda
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ABD'nin kripto politikaları üzerinde büyük bir etki yaratan Gary Gensler'in SEC başkanı olarak görev süresi doluyor. Gensler'in ayrılması, kripto endüstrisinde yeni politikaların ve düzenlemelerin kapısını aralayabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in yaklaşan görev süresi sonu, kripto endüstrisi üzerinde büyük etkiler yaratacak. ABD geleneklere göre seçimlerde karşı partiden bir başkan seçilirse başkanın değişmesi bekleniyor. Gensler'in kararlı tutumu ve kripto politikalarındaki etkin rolü, onun yerine kimin geçeceği konusunda belirsizlikler yaratıyor.

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Kripto para dünyasının en etkili düzenleyici figürlerinden biri olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görev süresinin sonuna yaklaşılırken, kripto sektöründe heyecanlı bir bekleyiş yaşanıyor.

Kripto şirketlerine karşı sert tutumu ile tanınan Gensler'in, SEC başkanlığındaki beş yıllık görev süresi 2026 Ocak ayında sona erecek. ABD'deki yerleşik gelenek, başkanlık koltuğuna karşı partiden birinin seçilmesi durumunda SEC başkanlarının görevi bırakması yönünde.

Yakın zamanda bir basın mensubunun seçimlerle ilgili istifa sorusunu "Seçimlerin sonuçları olur" diyerek yanıtlayan Gensler'in, Donald Trump'ın seçilmesi halinde görev süresini tamamlama ve Demokratların kurum üzerindeki çoğunluğunu koruma olasılığı da bulunuyor.

Kripto alanındaki uzmanlığıyla bilinen Gensler, görevi süresince mevcut menkul kıymetler yasalarının kripto varlıkların denetimi için yeterli olduğunu savundu. Ancak bu görüş, Kongre tarafından tam olarak desteklenmedi. Nitekim Temsilciler Meclisi, dijital varlıklara özel düzenlemeler getiren bir yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu tasarı şu anda Senato'nun onayını bekliyor.

Gensler'in ardından SEC'in başına kimin geçeceği ve bu değişimin kripto endüstrisini nasıl etkileyeceği sektördeki en önemli soru işaretlerinden biri olmaya devam ediyor. SEC başkanının son döneminde kripto politikaları ve yaptırımlar konusundaki kararlı tutumunu sürdürmesi bekleniyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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