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FTX yöneticisi hapis cezasının ertelenmesini istedi

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FTX'in eski yöneticisi Ryan Salame, bir köpek saldırısı sonucu yaralandı ve hapis cezasının ertelenmesini istedi. Salame'nin avukatları, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Bu başvuru Salame'nin cezaevine girişini de karmaşıklaştırdı.

FTX'in eski yöneticisi Ryan Salame, köpek saldırısı sonucu yaralandı ve bu nedenle hapis cezasının ertelenmesini talep etti. Saldırı, arkadaşının evinde gerçekleşti ve Salame acil tedavi gerektiren yaralar aldı. Bu beklenmedik olay, Salame'nin cezaevine giriş sürecini karmaşık bir hale getirdi.

Eski FTX Yöneticisinin Hapis Cezası Ertelenebilir

İflas eden kripto para borsası FTX'in eski üst düzey yöneticilerinden Ryan Salame'nin hapis cezasının başlangıç tarihi beklenmedik bir gelişme nedeniyle tartışma konusu oldu. Salame'nin avukatları, müvekkillerinin bir arkadaşının evinde Alman kurdu cinsi bir köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Yedi buçuk yıllık hapis cezasına çarptırılan eski FTX Digital Markets eş CEO'su Salame'nin cezaevi sürecinin 29 Ağustos'ta başlaması öngörülüyordu. Yaşanan talihsiz olay nedeniyle avukatları, bu tarihin 13 Ekim'e ertelenmesi için talepte bulundu.

Yargıç Lewis Kaplan'a iletilen dilekçede Salame'nin 29 Haziran'da yaşadığı köpek saldırısı sonucu ciddi yaralar aldığı vurgulandı. 3 Temmuz'da gerçekleşen doktor muayenesinde, Salame'nin yüzünde köpek ısırığından kaynaklanan yaralanmalar tespit edildi ve gerekli tedaviye başlandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Salame, yasadışı siyasi bağış ve ruhsatsız para transferi işletmeciliği suçlarından hüküm giymişti. FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried ile yakın mesai arkadaşlığı yapan Salame'nin bu davadaki rolü dikkat çekmişti. Hatırlanacağı üzere Bankman-Fried, Mart ayında yaklaşık 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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