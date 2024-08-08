FTX ve CFTC arasındaki uzlaşma mahkemece onaylandı

Kripto para dünyasını sarsan FTX skandalında yeni bir sayfa açıldı. New York'ta görülen davada, FTX ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki 12,7 milyar dolarlık uzlaşma anlaşması mahkeme tarafından onaylandı. Bu karar, kripto para piyasalarında yaşanan en büyük hukuki mücadelelerden birini sonlandırırken, sektörde düzenleme ve denetimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

FTX Krizinde Yargısal Onayla Yeni Bir Sayfa Açıldı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı P. Kevin Castel, FTX ile Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki 12,7 milyar dolarlık uzlaşmayı onayladı.

Geçtiğimiz yıl çöküşüyle dünya gündemine oturan kripto para borsası FTX ve kardeş şirketi Alameda Research, CFTC ile varılan anlaşma neticesinde ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. CFTC'nin 2022 Aralık ayında açtığı davada, müşterilerin 8 milyar dolar zarara uğradığı iddia ediliyordu.

Anlaşma kapsamında, FTX'in yeniden yapılanma sürecine girmesi şartıyla CFTC herhangi bir ödeme talep etmeyecek. Buna karşılık, FTX'in elindeki varlıklara bağlı olarak alacaklılara 12,7 milyar dolara varan ödemeler yapması öngörülüyor.

Mahkeme kararına göre FTX ve Alameda'nın Emtia Borsası Yasası'nı ihlal etmeleri nedeniyle mağdurlara 8,7 milyar dolar tazminat ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte haksız kazanç olarak nitelendirilen 4 milyar doların da iadesi isteniyor.

Yargıç Castel'in kararı, FTX ve Alameda'nın gelecekte kripto para ve dijital varlık ticareti yapmasını tamamen yasaklıyor. Bu yasak, şirketlerin kendi adlarına veya başkaları üzerinden herhangi bir dijital varlık alım satımı gerçekleştirmesini engelliyor.

FTX'in 2022 Kasım ayında iflas koruması talep etmesinin ardından, Mayıs ayında açıklanan yeniden yapılanma planında alacaklıların çoğuna borçlarının yüzde 118'ini ödeme sözü verilmişti. 50 bin doların altında alacağı olanlar için bu oran mahkeme onayıyla kesinleşti.