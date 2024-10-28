FTX ve Bybit 228 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

FTX iflas yönetimi, eski müşterilere ve alacaklılara ödeme yapılabilmesi amacıyla, Bybit borsası ile 228 milyon dolarlık tarihi bir uzlaşmaya imza attı. Uzlaşma, FTX'in dijital varlıklarının önemli bir kısmının geri kazanılmasını sağlarken, dava süreçlerinin maliyet ve zaman yükünü de ortadan kaldıracak.

FTX İflasında Yeni Sayfa: Bybit ile Uzlaşma Yolu

FTX'in iflas yönetimi, kripto para borsası Bybit ile 228 milyon dolar tutarında uzlaşmaya vardı. Mahkemeye sunulan belgelere göre bu anlaşma FTX'in müflis varlıklarının geri kazanımında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzlaşmanın detaylarına göre FTX platformu Bybit'te bulunan 175 milyon dolar değerindeki dijital varlıklarına yeniden kavuşacak. Buna ek olarak, Bybit'in yatırım kolu Mirana Corp üzerinden yaklaşık 53 milyon dolar değerinde BIT token satışı gerçekleştirilecek.

FTX'in hukuk ekibi, mevcut dava sürecinin uzaması durumunda ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler ve zaman kaybını göz önünde bulundurarak bu uzlaşmayı makul bir çözüm olarak değerlendirdi. Avukatlar, ciro ve hileli transfer iddialarının tartışmalı yönlerinin bulunduğunu ve belirli riskler taşıdığını vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında FTX, Bybit ve Mirana'ya karşı 1 milyar dolarlık bir dava açmıştı. FTX, bu kuruluşların platformun çöküşü öncesinde 327 milyon dolar tutarında dijital varlık ve nakit çekimi gerçekleştirdiklerini öne sürmüştü.

Uzlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için mahkeme onayı gerekiyor. Bu kapsamda 20 Kasım 2024 tarihinde bir duruşma yapılması planlanıyor.

Bu gelişme, FTX'in iflas sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Özellikle Yargıç John Dorsey'in 7 Ekim 2024'te yapılanma planını onaylamasının ardından, bazı FTX yatırımcıları Sullivan & Cromwell hukuk firmasına karşı açtıkları davayı geri çekme kararı almıştı.