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FTX, Solana yatırımcılarını vurdu: SOL fiyatı ne olacak?

FTX, Solana yatırımcılarını vurdu: SOL fiyatı ne olacak?
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FTX/Alameda kripto dünyasında yeni bir dalgalanmaya neden oldu. Şirket, 432,5 milyon dolar değerindeki 3,03 milyon SOL tokenını stake'ten çözerek Kasım 2023'ten bu yana en büyük stake çözümüne imza attı. Bu gelişme sonrası Solana (SOL) fiyatı yüzde 13,92 düşerek 137,20 dolar seviyesine geriledi. Yatırımcılar, piyasaya salınan bu büyük miktardaki tokenın etkilerini endişeyle takip ediyor.

Solana'nın ABD Kripto Rezervi'ne entegrasyonu olumlu bir haber olarak algılansa da FTX/Alameda'nın stake çözüm hamlesi piyasaya damgasını vurdu. Sosyal metrikler ve açık faiz verileri düşüş eğilimini desteklerken, teknik analizler SOL için kritik destek seviyelerinin önemine işaret ediyor. Solana ekosistemi için zorlu bir dönem başlarken, yatırımcılar 136,88 dolar seviyesindeki önemli destek bölgesine odaklanmış durumda.

Büyük Solana Stake Çözümü Tüm Dengeleri Bozdu

FTX/Alameda'nın büyük miktarda SOL stake'ini çözmesi kripto piyasasında şok etkisi yarattı. Solana (SOL) bu gelişmeyle beraber hızlı bir düşüş yaşadı. Bu durum, piyasada zaten var olan belirsizliği daha da artırdı.

Solana'nın ABD Kripto Rezervi'ne dahil edilmesi, kripto para biriminin hükümet destekli Blockchain girişimlerinde potansiyel bir oyuncu olarak konumlanmasını sağladı. Ancak bu olumlu gelişme kripto para borsası Gemini'nin kurucu ortağı Tyler Winklevoss'un eleştirileriyle gölgede kaldı. Winklevoss, Solana'nın stratejik kripto rezervi için uygun olmadığını belirtti. Sadece Bitcoin'in (BTC) bu role uygun olduğunu savundu.

Teknik göstergeler Solana için zor bir döneme işaret ediyor. SOL, 136,88 dolar seviyesindeki önemli birikim bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Analistler, bu seviyenin korunması durumunda 179,25 dolar direnç seviyesine doğru toparlanma olabileceğini düşünüyor. Fiyatın 133 doların altına inmesi halinde ise bir sonraki destek hedefi 120 dolar civarında bulunuyor.

Solana'nın verileri de endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Sosyal hacim sadece 387'ye, sosyal dominans ise yüzde 4,96'ya geriledi. Bu durum, piyasa katılımcılarının Solana'ya olan güvenini kaybettiğinin ve alım baskısının azaldığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Açık Faiz'deki yüzde 17,41'lik düşüş, yatırımcıların Solana üzerine kaldıraçlı bahisler yapmaktan kaçındığını gösteriyor. Likidite haritası, 140-150 dolar aralığında önemli likidite bölgeleri bulunduğunu ve fiyatın düşmeye devam etmesi halinde çok sayıda kaldıraçlı pozisyonun likide edilebileceğini işaret ediyor.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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