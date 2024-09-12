FTX skandalında beklenmedik gelişme

Kripto para dünyasını sarsan FTX davasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. FTX Digital Markets'in eski eş başkanı Ryan Salame, hüküm iptal talebini geri çekti. Bu sürpriz karar, Salame'nin eski Kongre adayı partneri Michelle Bond'un karıştığı iddia edilen soruşturma ile ilgili anlaşmazlıkların ardından geldi.

Michelle Bond'un Soruşturması Derinleşiyor: FTX Skandalında Yeni Boyut

FTX Digital Markets'in eski yöneticilerinden Ryan Salame, adli süreçte beklenmedik bir hamle yaptı. Salame, daha önce mahkemeden talep ettiği hüküm iptalini geri çekti. Bu karar, eski bir Kongre adayı olan partneri Michelle Bond'un karıştığı iddia edilen soruşturma ile ilgili yaşanan anlaşmazlıkların ardından geldi.

Salame'nin hukuk ekibi, savcılık makamının müvekkilini suçunu itiraf etmeye zorladığını öne sürmüştü. İddialara göre savcılar Bond'u soruşturmama sözü vererek Salame'yi ikna etmeye çalıştı. Bu iddialar, Sam Bankman-Fried'in ABD seçimlerine müdahale girişimleriyle Bond'un isminin anılmasıyla gündeme gelmişti.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, geçtiğimiz ay Bond'un 2022 Kongre seçimlerinde yasadışı bağışlar aldığını iddia etmişti. Söylentilere göre Bond, FTX çevresinden elde ettiği fonları Federal Seçim Komisyonuna bildirmedi.

Geçen hafta görülen duruşmada Yargıç Lewis Kaplan, Salame'nin talebini "muğlak" ve "tutarsız" olarak nitelendirdi. Kaplan ayrıca, Salame'ye yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Ağustos ayında Salame'nin avukatları, New York mahkemesine başvurarak Bond hakkındaki kampanya finansmanı ihlali suçlamalarının düşürülmesini talep etmişti. Aksi takdirde, Salame'nin yasadışı siyasi bağışlar ve ruhsatsız para transferi işlemleri nedeniyle aldığı cezaların iptalini isteyeceklerini bildirmişlerdi.

New York Güney Bölgesi Savcılığı, Salame'nin suçlarını kabul etmesi karşılığında Bond'un soruşturmadan muaf tutulduğu iddiasını yalanladı. Başsavcı Yardımcısı Danielle R. Sassoon geçen hafta, Salame'nin avukatlarıyla ABD hükümeti arasında Bond'un soruşturulmaması konusunda herhangi bir anlaşma yapılmadığını vurguladı.

Bu gelişmeler, Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison'ın, Bankman-Fried aleyhindeki yüksek profilli davanın kilit tanığı olarak, milyarlarca dolarlık dolandırıcılık suçlamalarıyla mücadele ettiği bir dönemde yaşanıyor.