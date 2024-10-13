FTX skandalı hapishanede bitti: Eski yöneticinin hapis cezası başladı

FTX'in çöküşündeki rolleri nedeniyle hüküm giyen eski yönetici Ryan Salame, uzun süren hukuki mücadelelerin ardından geçtiğimiz günlerde cezaevine teslim oldu. Salame'nin cezaevi günlerine dair ilk bilgiler ve geleceğe dair planları, kripto para dünyasındaki bu büyük çöküşün yeni bir sayfasını açıyor.

Suçunu İtiraf Eden Salame Pişmanlığını Dile Getirdi

FTX kripto para borsasının eski üst düzey yöneticilerinden Ryan Salame, kısa bir süre önce Maryland eyaletindeki FCI Cumberland cezaevine teslim oldu. Cezaevi Bürosu kayıtlarına göre Salame, 7,5 yıllık hapis cezasını çekmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl finansal usulsüzlük ve seçim kampanyası finansmanında yolsuzluk suçlarını kabul eden Salame, 2022'de gerçekleşen FTX çöküşündeki rolü nedeniyle mahkûm edilmişti. Eski yönetici, cezaevine giriş tarihini erteleme girişiminde bulunmuş ancak bu çabası sonuçsuz kalmıştı. Salame'nin köpek ısırığı sonucu tıbbi tedavi gördüğü gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi, savcıların itirazları ve Yargıç Lewis Kaplan'ın 10 Ekim'de aldığı kararla reddedilmişti.

Cezaevi hayatına uyum sağlamaya çalışan Salame, durumunu sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi. LinkedIn profilini güncelleyen eski yönetici, mevcut pozisyonunu "Cumberland, Maryland'deki cezaevi sakini" olarak belirtti.

Hapis cezasının başlamasından kısa süre önce konu hakkında açıklama yapan Salame, FTX'in çöküşü sırasında 600 bin dolar değerinde kripto para çekimi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bu hamlesini "en akıllıca kararım değildi" sözleriyle değerlendiren Salame, tüm varlığının FTX platformunda olduğunu ve yasal masraflarını karşılamak için bu paraya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ancak, bu işlemi yapmaması gerektiğini de kabul eden Salame, çekilen miktarın bir kısmının hiç kullanılmadan Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Açıklamasında gelecek planlarına da değinen Salame, cezaevi sürecinde hukuk eğitimi almayı ve ileride avukatlık yapmayı hedeflediğini açıkladı. Kendisini savunabilmek için hukuki bilgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan eski yönetici, geçmişteki hukuki danışmanlarının yetersiz tavsiyeleri nedeniyle ağır sonuçlarla karşılaştığını ifade etti.