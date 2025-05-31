FTX milyarlarca dolarlık ödemelere başladı

İflas eden kripto para borsası FTX, "bölüm 11" yeniden yapılanma planının ikinci aşamasında kritik bir dönemece geldi. Şirket, Anthropic ve Robinhood gibi firmalardaki karlı yatırımları sayesinde kullanıcılarına "tam" geri ödeme yapabilme kapasitesine ulaştı. Bu durum, kripto piyasasının 2022'deki çöküşten sonraki toparlanma sürecinde nadir görülen bir başarı hikayesi olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para Tarihinin En Büyük Geri Ödeme Süreci Başladı

FTX resmi X hesabından yaptığı açıklamada kullanıcılarına beklenen müjdeyi paylaştı. "Müşteriler bugünden itibaren 1 ila 3 iş günü içinde hesaplarına aktarım yapılabilir." açıklamasında bulundu.

Borsa ayrıca kullanıcılarını potansiyel dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. FTX yetkilileri, sahte siteler ve e-postalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kripto saklama kurumu BitGo ve merkezi borsa Kraken, daha önce dağıtım ortakları olarak belirlenmişti. Bu iki platform, milyarlarca dolarlık fon transferini güvenli şekilde gerçekleştirmek için seçildi.

FTX'in geri ödeme planı farklı değerlendirmeler aldı. Bazı uzmanlar planı överken, diğerleri ise olumsuz görüş bildirdi zira kripto piyasası FTX'in çöküşünden sonra önemli ölçüde değer kazandı.

Kullanıcılar bu dağıtımda portföy varlıklarının dolar değerinin yüzde 74'ünü alacak. Küçük alacak sahipleri ise faiz ödemeleri dahil toplam yüzde 119'unu geri kazanabilecek. Piyasa katılımcıları, bu FTX kilidinin açılmasını yaklaşan altcoin sezonu için önemli bir likidite kaynağı olarak görüyor.