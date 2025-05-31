FTX milyarlarca dolarlık ödemelere başladı

FTX milyarlarca dolarlık ödemelere başladı
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BitGo ve Kraken aracılığıyla FTX kullanıcıları 5 milyar dolar değerindeki ikinci tur geri ödemeleri almaya başladı. Kullanıcılar 1-3 iş günü içinde paralarını alacak ve hesap değerlerinin yüzde 74'ünü geri alabilecekler. İflas planı toplam 16,5 milyar dolara kadar dağıtım öngörüyor ve kripto para tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı hikayesi yazıyor.

İflas eden kripto para borsası FTX, "bölüm 11" yeniden yapılanma planının ikinci aşamasında kritik bir dönemece geldi. Şirket, Anthropic ve Robinhood gibi firmalardaki karlı yatırımları sayesinde kullanıcılarına "tam" geri ödeme yapabilme kapasitesine ulaştı. Bu durum, kripto piyasasının 2022'deki çöküşten sonraki toparlanma sürecinde nadir görülen bir başarı hikayesi olarak değerlendiriliyor.

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FTX resmi X hesabından yaptığı açıklamada kullanıcılarına beklenen müjdeyi paylaştı. "Müşteriler bugünden itibaren 1 ila 3 iş günü içinde hesaplarına aktarım yapılabilir." açıklamasında bulundu.

Borsa ayrıca kullanıcılarını potansiyel dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. FTX yetkilileri, sahte siteler ve e-postalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kripto saklama kurumu BitGo ve merkezi borsa Kraken, daha önce dağıtım ortakları olarak belirlenmişti. Bu iki platform, milyarlarca dolarlık fon transferini güvenli şekilde gerçekleştirmek için seçildi.

FTX'in geri ödeme planı farklı değerlendirmeler aldı. Bazı uzmanlar planı överken, diğerleri ise olumsuz görüş bildirdi zira kripto piyasası FTX'in çöküşünden sonra önemli ölçüde değer kazandı.

Kullanıcılar bu dağıtımda portföy varlıklarının dolar değerinin yüzde 74'ünü alacak. Küçük alacak sahipleri ise faiz ödemeleri dahil toplam yüzde 119'unu geri kazanabilecek. Piyasa katılımcıları, bu FTX kilidinin açılmasını yaklaşan altcoin sezonu için önemli bir likidite kaynağı olarak görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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