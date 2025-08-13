FTX mağdurları hukuk firmasına karşı harekete geçti

İflas eden kripto para borsası FTX'in etrafındaki hukuki çember genişliyor. Borsa mağdurları, şirketin eski hukuk firması Fenwick & West'in dolandırıcılık mekanizmasının kurulmasında ve işletilmesinde "önemli yardım" sağladığını iddia ederek mevcut davalarını güçlendirdi. Sam Bankman-Fried'in ceza davası ve iflas sürecindeki yeni bulgular, hukuk firmasını milyarlarca dolarlık saadet zincirinin merkezine yerleştiren ciddi suçlamaları beraberinde getirdi.

FTX Davasında Oklar Bu Kez Avukatlara Döndü

Başarısız kripto para borsası FTX'in müşterileri, şirketin eski hukuk firmalarından Fenwick & West'e karşı açtıkları toplu davayı yeni kanıtlarla güncellemek için harekete geçti. Müşteriler, Sam Bankman-Fried'in ceza davası ve borsanın iflas sürecindeki soruşturmalardan elde edilen yeni bilgilerin, hukuk firmasının FTX'in çöküşünde merkezi bir rol oynadığını gösterdiğini iddia ediyor.

Kısa bir süre önce mahkemeye sunulan dava değişikliği talebinde, "FTX dolandırıcılığının neden ve nasıl gerçekleştirildiğinin en önemli yönlerinde Fenwick'in kilit ve hayati bir rol oynadığını destekleyen somut kanıtlar ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi. Davacılar, saadet zincirinin yalnızca Fenwick & West'in sağladığı "önemli yardım" sayesinde mümkün olduğunu savundu.

İddialara göre hukuk firması, FTX'in kardeş kuruluşu Alameda Research ve onun iştiraki North Dimension gibi "çıkar çatışması içinde olduğu açık olan şirketleri" kurmayı, yönetmeyi ve temsil etmeyi kabul etti. Bu yapıların, çalındığı kabul edilen milyarlarca doların transferini önleyecek hiçbir koruma mekanizmasına sahip olmadığı vurgulandı.

Dava dosyasında, Sam Bankman-Fried'in geçen yılki ceza davasında ortaya çıkan yeni bilgilere de atıfta bulunuldu. FTX kurucu ortağı Gary Wang, eski Alameda CEO'su Caroline Ellison ve FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh, Bankman-Fried aleyhine tanıklık yapmıştı. Dosyaya göre Nishad Singh, duruşmadaki ifadesinde müşteri fonlarının kötüye kullanıldığını, usulsüz kredileri ve yanlış beyanları Fenwick'e bildirdiğini ve firmanın bu eylemleri kolaylaştırmak ve gizlemek için tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

Ayrıca FTX'in iflas sürecini yürüten mahkeme tarafından atanan bağımsız bir denetçinin bulguları da dilekçede yer aldı. Denetçinin, iki yüz binden fazla şirket içi belgeyi incelediği ve Fenwick'in, FTX Grubu'nun usulsüzlüklerinin neredeyse her yönüyle "derinlemesine iç içe" olduğu sonucuna vardığı aktarıldı. Denetçinin raporunda firmanın, varlık hareketlerini gizlemek için paravan şirketler oluşturduğu ve FTX yöneticileri arasındaki Signal yazışmalarının otomatik olarak silinmesini sağladığı iddiaları da bulunuyor.

Yeni dava dilekçesi, Fenwick & West'i Florida ve Kaliforniya'daki menkul kıymetler yasalarını borsanın kendi tokenı olan FTT üzerinden ihlal etmekle suçlayan iki yeni eyalet hukuku talebini de içeriyor. Hukuk firmasının, kayıtsız menkul kıymet olarak nitelendirilen FTT ve diğer FTX kontrolündeki araçların satışını tasarlamada, tanıtmada ve kolaylaştırmada aktif rol oynadığı öne sürüldü.

Fenwick & West, Ağustos 2023'te dosyalanan önceki şikâyete karşı davanın reddini talep etmiş ve eylemlerinin "müşterinin temsil edilmesi kapsamına girdiği" sürece bir müşterinin yanlışından sorumlu tutulamayacağını savunmuştu.