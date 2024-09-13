FTX kurucusundan şok hamle: Temyize gitti

FTX'in çöküşü sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. FTX kurucusu Sam Bankman-Fried beklenmedik bir hamleyle gündeme geldi. 8 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla mahkûm edilen SBF, hakkında verilen kararı temyiz ediyor. Mahkeme salonundan cezaevine uzanan bu süreçte, adaletin terazisi bir kez daha sınanacak.

Sam Bankman-Fried Hukuk Mücadelesini Sürdürüyor

Kripto para dünyasını sarsan FTX borsasının çöküşü sonrası hapis cezasına çarptırılan Sam Bankman-Fried, kararı temyize götürdü. Geçtiğimiz sonbaharda New York'ta görülen davada 8 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan SBF, 25 yıllık hapis cezasını bozmak için harekete geçti.

32 yaşındaki iş insanının avukatı Alexandra A.E. Shapiro, Manhattan Federal Bölge Mahkemesi'ne 102 sayfalık bir dosya sundu. Dosyada, Yargıç Lewis A. Kaplan'ın aldığı kararların SBF'nin savunma hakkını engellediği öne sürüldü. Shapiro, "Müvekkilim suçluluğunu hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak mahkeme salonunda sanki suçluluğu baştan kabullenilmiş gibi bir ortamda yargılandı." dedi.

SBF, FTX'in 2022 yılının Kasım ayında çökmesinden bu yana masum olduğunu iddia ediyor. Şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan genç girişimci, cezasını çekmeye devam ediyor.

New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı sözcüsü Damian Williams, temyiz başvurusu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.