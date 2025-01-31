FTX kurucusu Bankman-Fried Trump'tan af bekliyor

Kripto para dünyasında af talepleri artış gösteriyor. Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'in Trump tarafından affedilmesinin ardından, ABD tarihinin en büyük finansal dolandırıcılıklarından biriyle suçlanan Sam Bankman-Fried'in ailesi de benzer bir girişimde bulundu.

Trump Affı FTX Kurucusu İçin Son Çare Olarak Görülüyor

Sam Bankman-Fried'in ebeveynleri Joseph Bankman ve Barbara Fried, oğullarının özgürlüğü için yeni bir umut arıyor. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre aile Trump'tan af talep etmeyi planlıyor.

Süreç Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'in affını hatırlatıyor. Trump, görev süresinin son günlerinde Ulbricht'i affederek 11 yıllık hapis cezasını sonlandırmıştı.

Bankman-Fried'in af alma şansını düşüren önemli bir detay bulunuyor. FTX'in eski CEO'su, 2020 seçimlerinde Trump'ın rakibi Joe Biden'ın kampanyasına 5,2 milyon dolar bağışlamıştı. Bu durum, af alma olasılığını olumsuz yönde etkiliyor.

Polymarket platformundaki veriler de bu görüşü destekliyor. Platform, Bankman-Fried'in Trump'ın ilk 100 gününde af alma olasılığını yüzde 6 olarak gösteriyor. Bu oran, Ulbricht'in affı öncesinde gördüğü yüzde 95'lik olasılığın oldukça altında kalıyor.