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FTX kurucusu Bankman-Fried Trump'tan af bekliyor

FTX kurucusu Bankman-Fried Trump'tan af bekliyor
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Milyarlarca dolarlık kripto para dolandırıcılığından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried için ailesi harekete geçti. Joseph Bankman ve Barbara Fried, oğulları için Donald Trump'tan başkanlık affı talep etmeyi planlıyor. Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket'te Bankman-Fried'in af alma olasılığı yüzde 6 seviyesinde seyrediyor.

Kripto para dünyasında af talepleri artış gösteriyor. Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'in Trump tarafından affedilmesinin ardından, ABD tarihinin en büyük finansal dolandırıcılıklarından biriyle suçlanan Sam Bankman-Fried'in ailesi de benzer bir girişimde bulundu.

Trump Affı FTX Kurucusu İçin Son Çare Olarak Görülüyor

Sam Bankman-Fried'in ebeveynleri Joseph Bankman ve Barbara Fried, oğullarının özgürlüğü için yeni bir umut arıyor. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre aile Trump'tan af talep etmeyi planlıyor.

Süreç Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'in affını hatırlatıyor. Trump, görev süresinin son günlerinde Ulbricht'i affederek 11 yıllık hapis cezasını sonlandırmıştı.

Bankman-Fried'in af alma şansını düşüren önemli bir detay bulunuyor. FTX'in eski CEO'su, 2020 seçimlerinde Trump'ın rakibi Joe Biden'ın kampanyasına 5,2 milyon dolar bağışlamıştı. Bu durum, af alma olasılığını olumsuz yönde etkiliyor.

Polymarket platformundaki veriler de bu görüşü destekliyor. Platform, Bankman-Fried'in Trump'ın ilk 100 gününde af alma olasılığını yüzde 6 olarak gösteriyor. Bu oran, Ulbricht'in affı öncesinde gördüğü yüzde 95'lik olasılığın oldukça altında kalıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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