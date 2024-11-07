FTX kurucu ortağı mahkeme kararını bekliyor

Yazılım dünyasından kripto para ekosistemine uzanan bir hikayenin kahramanı Gary Wang, hayatının en kritik dönemecinde. Eşi Cheryl Chen'in doğumuna bir hafta kala mahkeme karşısına çıkacak olan Wang'in avukatları, müvekkillerinin iyi niyetinin kurbanı olduğunu belirtiyor.

Wang İçin Geri Sayım Başladı

Sam Bankman-Fried ile bir matematik kampında tanışan Wang, FTX'in çöküşünün ardından Aralık 2022'de dolandırıcılıkla ilgili suçlamaları kabul etti. Tam zamanlı yazılım mühendisi olarak çalışan Wang, adli bilişim şirketlerine destek veriyor.

Wang'in avukatları, müvekkillerinin Alameda Research'ün müşteri fonlarını kullandığını fark ettiğinde sürecin çoktan başlamış olduğunu belirtti. Bankman-Fried'in gizlice verdiği özel ayrıcalıklar hakkında mahkemede tanıklık yapan Wang, savcılarla iş birliğini sürdürüyor.

FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh hapis cezası almazken, Alameda'nın eski eş CEO'su Caroline Ellison iki yıl hapis cezasına hüküm giydi. FTX Digital Markets'in eski eş CEO'su Ryan Salame ise yedi buçuk yıllık cezasını çekmeye başladı.