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FTX krizi sonrasında Sullivan & Cromwell aklandı

FTX krizi sonrasında Sullivan & Cromwell aklandı
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Müfettiş raporu, Sullivan & Cromwell'in FTX skandalında Robinhood hisseleri alımı sürecindeki rolünü aydınlattı. Hukuk firmasının Sam Bankman-Fried'a verdiği danışmanlık hizmeti, FTX ile ilgili uyarı işaretlerini dikkate aldığını gösteriyor. Rapor, kripto para sektöründeki yasal ve etik sorunları gündeme getirirken, hukuk firmasının tutumunu da netleştirdi.

FTX kripto para borsasının çöküşüyle ilgili yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müfettiş Robert Cleary'nin hazırladığı rapor, hukuk firması Sullivan & Cromwell'in Sam Bankman-Fried'a Robinhood hisseleri alımında verdiği danışmanlık hizmetini mercek altına aldı. Rapor, hukuk firmasının FTX hakkındaki endişe verici sinyalleri göz ardı etmediğini ve etik bir tutum sergilediğini ortaya koydu.

Hukuk Firmasının Kripto Skandalındaki Rolü Netleşti

Kripto para borsası FTX'in çöküşüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, müfettiş Robert Cleary'nin hazırladığı rapor, hukuk firması Sullivan & Cromwell'in, Sam Bankman-Fried'ın Robinhood hisselerini satın alması sürecindeki rolünü aydınlattı.

Rapora göre Sullivan & Cromwell, Bankman-Fried'a Robinhood hisselerini alması konusunda danışmanlık yaparken, FTX ile ilgili bazı endişe verici sinyalleri göz ardı etmedi. Firma, 2022'den bu yana FTX'in iflas sürecinde de danışmanlık hizmeti veriyor.

Müfettiş Cleary, Bankman-Fried'ın kontrolündeki Emergent Fidelity Technologies Ltd.'nin Robinhood hisselerini elinde tuttuğunu ve Sullivan & Cromwell'in bu işlemde hukuki destek sağladığını belirtti. Hatırlanacağı üzere, Bankman-Fried 2022 Mayıs ayında, o zamanki değeri 648 milyon dolar olan Robinhood hisselerinin yüzde 7'sinden fazlasını satın almıştı.

2022'de FTX ve kardeş şirketi Alameda Research'ün iflası, hisseler üzerinde FTX, Bankman-Fried ve BlockFi arasında bir mülkiyet anlaşmazlığına yol açmıştı.

Cleary'nin raporunda, Sullivan & Cromwell'in FTX hakkındaki uyarıcı işaretleri görmezden gelmediği ve Bankman-Fried'e hisse alımı sırasında herhangi bir çıkar çatışması yaşamadıkları vurgulandı.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, FTX.US Genel Danışmanı Ryne Miller'ın 2022 Nisan ayında Sullivan & Cromwell avukatlarına danıştığı "Sam ticareti sorusu" oldu. Miller, Bankman-Fried'ın SEC gerekliliklerine uygun olarak Form 13D dosyalarında isminin geçmesinden rahatsız olmadığını, ancak Alameda'nın adının geçmemesini tercih ettiğini belirtmişti.

Müfettiş, Sullivan & Cromwell avukatlarının bu durumdan şüphelenmemelerinin nedenini, varlıklı müşterilerin genellikle meşru sebeplerle gizlilik aradıklarına bağladı. Avukatların daha fazla araştırma yapmamasının, herhangi bir tehlike işaretini göz ardı ettikleri anlamına gelmediğini de raporuna ekledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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