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FTX için milyarlarca dolarlık geri ödeme dönemi başlıyor

FTX için milyarlarca dolarlık geri ödeme dönemi başlıyor
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İflas eden kripto para borsası FTX, 50.000 dolara kadar alacağı olan kullanıcılara 1,2 milyar dolarlık geri ödeme yapmaya hazırlanıyor. Ekim 2024'te onaylanan yeniden yapılandırma planı kapsamında, kullanıcıların yüzde 98'i alacaklarının yüzde 119'unu geri alabilecek. Sektör uzmanları, ödemelerin önemli bir kısmının yeniden kripto para piyasasına yönelebileceğini öngörüyor.

Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası için kritik bir gelişme yaşanıyor. FTX'in geri ödeme planı, Trump'ın göreve başlaması ve Bitcoin Yasası beklentileriyle aynı döneme denk geliyor. Bu durum, bazı sektör gözlemcilerine göre Bitcoin'i 200.000 dolar seviyesine taşıyabilir.

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Bir dönem dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX, iki yılı aşkın bir sürenin ardından kullanıcılarına geri ödeme yapmaya başlıyor. Borsanın, 50.000 dolara kadar dijital varlık alacağı olan kullanıcıları için son başvuru tarihi 20 Ocak olarak belirlendi.

Mt. Gox örneği, kripto para yatırımcılarının uzun vadeli düşündüğünü gösteriyor. Mt. Gox alacaklılarının çoğu, Bitcoin'in 10 yılda yüzde 8.500'den fazla değer kazanmasının ardından bile ellerindeki BTC'leri tutmayı tercih etti.

Blockchain uzmanı Anndy Lian, geri ödemelerin bir kısmının diğer kripto paralara yönelebileceğini belirtti. Piyasa uzmanları ödemelerin Bitcoin üzerinde olumlu etki yaratabileceğini öngörüyor.

BitGo ve Kraken, aralık ayında FTX kullanıcılarına geri kazanımların dağıtılmasına yardımcı olacaklarını duyurdu. Tüm kullanıcıların eksiksiz talepte bulunması durumunda, toplam geri ödeme tutarının 16 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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