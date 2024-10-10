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FTX davası düşürüldü: Yatırımcılar ve Sullivan & Cromwell arasında yeni bir sayfa açıldı

FTX davası düşürüldü: Yatırımcılar ve Sullivan & Cromwell arasında yeni bir sayfa açıldı
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FTX yatırımcıları, Sullivan & Cromwell hukuk firması aleyhine açtıkları davayı yeterli kanıt bulunamadığı için geri çekti. Bu karar, FTX alacaklılarının diğer sorumlulara karşı tazminat mücadelesini güçlendirecek. Hukuk firması ile olan bu sürecin sonlanması, FTX alacaklıları için yeni bir başlangıç anlamına geliyor.

FTX yatırımcıları, Amerikan hukuk firması Sullivan & Cromwell aleyhine açtıkları davadan vazgeçti. Firma, FTX iflasında danışmanlık yapmış olsa da yeterli delil bulunamayınca davacılar davadan çekildi. Bu gelişme, FTX alacaklılarının diğer taraflardan tazminat elde etme çabalarına odaklanmalarına olanak tanıyacak.

İflas Eden Kripto Borsası FTX İçin Yeni Dönem Başlıyor

Kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından yaşanan gelişmeler devam ediyor. Son olarak, bir grup FTX yatırımcısının Amerikan hukuk firması Sullivan & Cromwell'e (S&C) karşı açtığı dava geri çekildi.

16 Şubat'ta başlatılan davada, S&C'nin FTX'in usulsüzlüklerine karıştığı öne sürülüyordu. Yatırımcılar, firmayı sivil komplo, güven ihlallerine yardım ve dolandırıcılık suçlarıyla itham etmişti. S&C, FTX'e dış danışmanlık hizmeti vermiş ve iflas sürecinde gözlemci olarak görev almıştı.

Davacıları temsil eden Moskowitz Hukuk Bürosu, davanın gönüllü olarak geri çekildiğini açıkladı. Büronun kurucu ortağı Adam Moskowitz, bu kararın arkasında yeterli kanıt bulunamamasının yattığını belirtti. Moskowitz, "Bu adımı, davayı ileriye taşımak için attık. Artık enerjimizi diğer sorumlulardan tazminat almaya yoğunlaştırabiliriz." dedi.

Hukuk bürosu, dava geri çekilmesinin herhangi bir uzlaşma sonucu olmadığının altını çizdi. Moskowitz, "Bu, tüm FTX mağdurları için önemli bir gün. Bundan sonra 43 sorumlu tarafın tamamından zararların yüzde 100'ünü geri almak için çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, FTX'in iflas sürecinde de önemli bir gelişme yaşandı. İflas yargıcı John Dorsey, 7 Ekim'de borsanın yeniden yapılanma planını onayladı. Bu plan, FTX'in alacaklılarına hesap değerlerinin yaklaşık yüzde 119'unu geri ödeme yapmasının önünü açıyor.

Bu gelişmeler, kripto para dünyasını sarsan FTX skandalının ardından yaşanan hukuki süreçlerin devam ettiğini gösteriyor. Yatırımcıların haklarını aramaya devam ettiği bu süreçte, sorumluların hesap vermesi ve mağdurların zararlarının karşılanması bekleniyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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