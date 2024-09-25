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FTX çöküşünün ardından Caroline Ellison için hüküm verildi

FTX çöküşünün ardından Caroline Ellison için hüküm verildi
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Caroline Ellison, FTX'in çöküşündeki rolü nedeniyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Alameda Research CEO'su 11 milyar dolar değerindeki kazancını da iade edecek. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan, Ellison'ın Sam Bankman-Fried tarafından istismar edildiğini belirterek, potansiyel 110 yıllık cezayı hafifletti.

Kripto para dünyasını derinden sarsan FTX skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison, New York'ta görülen davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Lewis Kaplan, Ellison'ın Sam Bankman-Fried tarafından istismar edildiğini vurgulayarak cezayı hafifletti. Bu karar, kripto para sektöründeki yasal düzenlemeler ve yönetici sorumluluğu konularında önemli tartışmaları beraberinde getiriyor.

Kripto Dünyası Cezaya Tatmin Olmadı

Gerçekleşen duruşmada Yargıç Kaplan, Ellison'a karşı sempati göstererek, potansiyel olarak 110 yıla kadar çıkabilecek cezayı önemli ölçüde hafifletti. Kaplan Ellison'a hitaben, "Bay Bankman-Fried sizin zayıf noktanızı biliyordu. Siz savunmasızdınız ve istismar edildiniz." diyerek durumun hassasiyetine dikkat çekti.

Ellison'ın avukatları, müvekkillerinin sadece gözaltında geçirdiği süreyle yetinilmesini talep etmişti. Ancak Yargıç "hapisten bedava çıkış kartı" olmayacağını vurgulayarak, minimum güvenlikli bir cezaevinde iki yıl hapis cezası verdi. Ellison'ın teslim tarihi 7 Kasım veya sonrası olarak belirlendi.

Eski Alameda Research CEO'su, Sam Bankman-Fried'a karşı yürütülen davada savcılıkla kapsamlı bir iş birliği yapmıştı. Bu iş birliği, savcılığın Ellison için hafif bir ceza önermesine yol açtı. Duruşma sırasında Ellison, kripto topluluğundan gördüğü taciz nedeniyle toplum içine çıkmaktan korktuğunu dile getirdi.

FTX'in çöküşüyle ilgili davalarda, diğer eski yöneticiler Gary Wang ve Nishad Singh'in de hapis cezası alması bekleniyor. Singh 30 Ekim'de, Wang ise 20 Kasım'da hâkim karşısına çıkacak. Her iki isim de Ellison gibi suçlamaları kabul etmiş durumda.

Bu arada, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried Mart ayında 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski FTX yöneticisi Ryan Salame ise Mayıs ayında 7,5 yıl hapis cezası almıştı.

Ellison davasının sonuçlanması, kripto para sektöründe yasal sorumluluk ve hesap verebilirlik konularında önemli bir emsal teşkil ediyor. Bu karar, gelecekteki düzenlemeler ve yatırımcı koruma önlemleri açısından da yol gösterici olabilir.

Blockchain teknolojisi ve kripto paralar, finansal sistemde devrim yaratma potansiyeline sahip olsa da FTX skandalı gibi olaylar, bu sektörün hala olgunlaşma sürecinde olduğunu gösteriyor. Ellison davası, şeffaflık, denetim ve yasal uyumun önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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