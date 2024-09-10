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FTX cephesinden kritik Robinhood hamlesi

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FTX CEO'su John Ray III, mahkemeye Robinhood hisseleriyle ilgili kritik bir önerge sundu. Önerge, 600 milyon dolarlık hisseler için 14 milyon dolar ödemeyi içeriyor. Bu hamle, FTX'in karmaşık iflas sürecinde önemli bir dönüm noktası olabilme potansiyeline sahip.

Başarısız kripto para borsası FTX'in iflas süreci, Robinhood hisseleriyle ilgili yeni bir gelişmeyle sarsıldı. Bir zamanlar FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried tarafından yönetilen Emergent Fidelity Technologies, FTX'in sahibi olduğu 600 milyon dolarlık Robinhood hisseleri için 14 milyon dolar ödemeyi planlıyor. Bu hamle, FTX'in yeniden yapılanma stratejisinde önemli bir adım olarak görülürken, kripto dünyasındaki karmaşık hukuki süreçlere de ışık tutuyor.

FTX'in Yeniden Yapılanma Süreci Destekleniyor

Kripto para borsalarının en çarpıcı çöküşlerinden birine sahne olan FTX'in iflas süreci, ilginç bir dönemeçte. Şirketin kurucusu Sam Bankman-Fried'in yönettiği Emergent Fidelity Technologies, Robinhood hisselerinden kaynaklanan bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

FTX'in mevcut CEO'su John Ray III, geçtiğimiz günlerde mahkemeye sunduğu bir önergeyle, 600 milyon dolar değerindeki Robinhood hisseleri karşılığında 14 milyon dolarlık bir ödeme planını gündeme getirdi. Bu hamlenin arkasında, uzun süren hukuki mücadelelerin getirdiği maliyetlerden kaçınma arzusu yatıyor.

Önerilen anlaşma, yalnızca finansal boyutuyla değil, hukuki sonuçlarıyla da dikkat çekiyor. Emergent'in Antigua'daki iflas davasının sonlanmasını sağlayacak bu adım, aynı zamanda söz konusu varlıkların FTX alacaklılarına aktarılmasının önünü açacak.

FTX yönetimi, bu girişimi şirketin yeniden yapılanma sürecinde kritik bir adım olarak değerlendiriyor. Anlaşmanın onaylanması halinde, ABD Adalet Bakanlığı'nın elindeki Robinhood varlıkları üzerindeki haklar da FTX'e geçecek. Bu konudaki nihai kararın 22 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Olayın geçmişine bakıldığında, Emergent'in Robinhood hisselerini 2022 Mayıs'ında satın aldığı görülüyor. FTX ve Alameda Research'ün çöküşünün ardından bu hisseler üzerinde çeşitli taraflar hak iddia etmişti. Eylül ayında ABD Adalet Bakanlığı'nın müdahalesiyle el konulan hisseler, Robinhood tarafından yaklaşık 606 milyon dolara geri alınmıştı.

Bu gelişmelerin yanı sıra, geçtiğimiz ay FTX, Alameda ve CFTC arasında varılan 12.7 milyar dolarlık anlaşma da mahkeme tarafından onaylandı. Bu anlaşma uyarınca CFTC, FTX'in yeniden yapılanma süreci tamamlanana kadar herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacak.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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