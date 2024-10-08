FTX alacaklı ödemeleri Bitcoin yükselişini pekiştiriyor

FTX'in yeniden yapılanma planının onaylanması ve alacaklılara yapılacak ödemeler, Bitcoin'in dördüncü çeyrekte yükselişini destekleyen önemli gelişmeler arasında. ABD istihdam verilerinin olumlu gelmesi ve Orta Doğu'daki gerilimlerin piyasalara etkisi, kripto para birimlerinin geleceği üzerine etkili oluyor.

Bitcoin ve Kripto Piyasalarında Yeni Dönem FTX Ödemeleriyle Başlıyor

Son günlerde kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle FTX borsasının iflas sürecinde yaşanan olumlu gelişmeler ve Bitcoin'in performansı, piyasanın geleceğine dair iyimser beklentileri artırıyor.

Kısa bir süre önce Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'nde görülen davada, Yargıç John Dorsey, FTX'in yeniden yapılandırma planını onayladı. Bu karar, borsa müşterilerine yapılacak ödemelerin önünü açtı. Planın onaylanması, "müşteri hak talepleri" kategorisindeki alacaklıların büyük çoğunluğunun desteğiyle gerçekleşti. Söz konusu bu grup, yaklaşık 6,83 milyar dolarlık alacağı temsil ediyor.

Uzmanlar, ödemelerin bu yılın son çeyreğinde başlayıp 2025'in ilk aylarına kadar süreceğini öngörüyor. İlk etapta, 50 bin doların altında alacağı olan yaklaşık 1,2 milyar dolarlık küçük yatırımcıların ödemelerinin 60 gün içinde yapılması planlanıyor. Büyük alacaklılar ise 9 milyar dolarlık ödemelerini 2025 Şubat ayında alacak.

Piyasa analistleri, bu ödemelerin kripto para piyasasına etkisini değerlendiriyor. Tahminlere göre toplam alacakların bir kısmı kredi fonları tarafından satın alındı ve bu miktarın piyasaya dönme olasılığı düşük. Bununla birlikte bazı alacaklıların çeşitli nedenlerle ödemelerden faydalanamayacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, geri kalan yaklaşık 8 milyar dolarlık miktarın yüzde 20 ila 40'ının kripto piyasalarına geri dönebileceğini tahmin ediyor. Bu da yaklaşık 2,4 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor. Ancak bu sürecin kademeli olarak gerçekleşeceği ve piyasa üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı düşünülüyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, Bitcoin'in performansı da dikkat çekiyor. Kripto para birimi, yılbaşından bu yana yüzde 40'lık bir artış kaydetti ve şu anda 62 bin dolar civarında işlem görüyor. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti de artarak yüzde 58'e ulaştı.

Öte yandan, Ethereum'un Bitcoin karşısındaki değeri son yılların en düşük seviyesine geriledi. Ethereum'un piyasa hakimiyeti de yüzde 16,7'den yüzde 13,8'e düştü. Piyasa uzmanları, yatırımcıların genel olarak temkinli bir yaklaşım sergilediğini ancak Bitcoin'in güçlü performansının devam ettiğini belirtiyor.