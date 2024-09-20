Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Fransız devi SocGen kripto hamlesini hızlandırıyor

Fransız devi SocGen kripto hamlesini hızlandırıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız finans devi Societe Generale'in kripto birimi SG Forge, euro bazlı stablecoini EURCV'yi Solana Blockchain ağına taşıyor. Bu hamle, Ethereum üzerinde beklenen ilgiyi göremeyen projenin canlandırılması için atılan stratejik bir adım olarak gösteriliyor. Solana'nın hızlı ve düşük maliyetli yapısı, EURCV'nin merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kripto para dünyasında kurumsal oyuncuların rolü giderek artarken, Societe Generale'in kripto birimi SG Forge cesur bir adım atıyor. Euro bazlı stablecoin EURCV'nin Solana Blockchain ağına taşınması, projenin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. Bu hamle hem EURCV'nin kullanım alanını genişletmeyi hem de kurumsal yatırımcıların DeFi ekosistemindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Euro Bazlı Kripto Para Birimleri İçin Stratejik Hamle

SocGen Forge, EURCV'yi Solana Blockchain ağına taşıma kararını duyurdu. Bu karar, geçen yıl Ethereum ağu üzerinde başlatılan projenin beklenen ilgiyi göremediği bir dönemde geldi. Etherscan verilerine göre EURCV şu ana kadar sadece 28 kullanıcıya, 154 işleme ve 33 milyon euroluk bir dolaşım hacmine ulaşabildi.

Solana'nın tercih edilmesinde ağın sunduğu hız ve düşük maliyet avantajları öne çıkıyor. SG Forge'un CEO'su Jean-Marc Stenger, Solana'nın hızının "hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal oyuncular için merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında yeni olanaklar sunacağını" belirtti.

Bu geçiş, kripto para kullanıcılarının daha hızlı ve uygun maliyetli bir ağda euro bazlı stablecoinlere olan ilgisini test edecek. Aynı zamanda SocGen'in kripto para alanındaki stratejik pozisyonunu güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Stablecoinler, küresel finans ekonomisinde giderek daha önemli bir rol oynamaya başlıyor. Bernstein'ın yakın tarihli bir raporuna göre birçok firma Circle ve Tether gibi büyük stablecoin ihraççılarının başarısını tekrarlamaya çalışıyor. Bu şirketler, varlıklarının temelini oluşturan Hazine bonolarının sahipliğinden önemli kazançlar elde ediyor.

EURCV'nin Solana'ya taşınması, Avrupa merkezli stablecoinlerin geleceği ve kripto para ekosistemindeki rolü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların DeFi alanına daha fazla ilgi göstermesini sağlayabilir ve euro bazlı dijital varlıkların kullanımını artırabilir.

Ancak bu gelişme, beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Ethereum'dan Solana'ya geçiş, mevcut kullanıcılar için adaptasyon sürecini gerektirecek ve EURCV'nin yeni Blockchain üzerindeki performansı yakından takip edilecek.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Ethereum Solana Finans

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saatİ! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli? KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı ne, meslekleri neler? FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON GOLÜ! Ferdi Kadıoğlu Brighton-Wolverhampton maçında ilk golünü kaçıncı dakikada, nasıl attı? KPSS Ön Lisans gardiyanlık puanı nedir? KPSS gardiyanlık şartları, taban ve tavan puanı kaç? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS ön lisans tercihleri nasıl, nereden yapılacak? ÖSYM tercih kılavuzu! 2024 KPSS Ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? Memur atamaları kaç puan? Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin iddia oranları belli oldu mu? FB- GS iddia oranları ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });