Fransa kripto düzenlemelerinde ilk adımı attı

Fransa kripto düzenlemelerinde ilk adımı attı
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Fransa, Avrupa'da kripto varlık hizmetleri sağlayıcıları için lisans sürecini başlatan ilk büyük ekonomi oldu. 1 Temmuz itibarıyla başlayan bu yeni dönem, Avrupa Birliği'nin MiCA kurallarına tam uyumu hedefliyor. Fransız piyasa düzenleyicisi AMF, sektörde şeffaflık ve güvenliği artırmayı amaçlayan bu adımla dikkatleri üzerine çekiyor.

Avrupa Birliği'nin kripto varlık piyasalarını düzenleme çabaları, Fransa'nın öncü hamlesiyle somut bir boyut kazandı. Fransa, AB'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP) lisans başvurularını kabul etmeye başladı. Bu gelişme, AB'nin büyük ekonomileri arasında Fransa'yı öne çıkarırken, diğer üye ülkelerin de benzer adımlar atması bekleniyor.

Fransa Kripto Piyasalarında Yeni Bir Sayfa Açıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) kripto varlık piyasalarını düzenleme çabaları somut adımlara dönüşmeye başladı. Bu kapsamda Fransa, AB'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla önemli bir girişimde bulundu. Ülkenin finans piyasası düzenleyicisi Autorité des Marchés Financiers (AMF), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP) lisans başvurularını kabul etmeye başladığını duyurdu.

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulama, Fransa'yı AB'nin büyük ekonomileri arasında öncü konuma taşıdı. AMF, yeni düzenlemelerin detaylarını açıklarken, MiCA kurallarının tam anlamıyla 30 Aralık'ta devreye gireceğini de hatırlattı.

Yeni mevzuat, kripto sektöründe faaliyet gösteren şirketlere geniş bir yelpazede hizmet sunma imkânı tanıyor. Bu hizmetler arasında müşteriler adına kripto varlıkların saklanması, yönetilmesi ve kripto varlık ticaret platformlarının işletilmesi yer alıyor.

Fransa'nın bu atılımı, ülkenin kripto sektörüne verdiği önemin bir göstergesi niteliğinde. Nitekim geçtiğimiz yıl Mayıs ayında AMF, 74 şirketi kendi sistemine kaydetmişti. Bu hamle, Fransa'nın sektöre olan ilgisinin ve desteğinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Öte yandan, AB'nin diğer büyük ekonomileri henüz sessizliğini koruyor. Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin düzenleyici kurumları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

AB'nin kripto dünyasını şekillendirme çabaları, 2026 yılının Temmuz ayında kritik bir noktaya ulaşacak. Bu tarihten itibaren Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdürmek isteyen tüm kripto şirketleri, MiCA düzenlemeleri çerçevesinde CASP lisansına sahip olmak zorunda kalacak.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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