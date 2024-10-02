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Franklin Templeton ve Aptos arasında önemli ortaklık

Franklin Templeton ve Aptos arasında önemli ortaklık
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Franklin Templeton, düşük riskli ABD hazine bonolarına yatırım yapma fırsatı sunan yeni Blockchain tabanlı fonunu Aptos Blockchain ağında başlattı. Kurumsal yatırımcılara yönelik bu yenilikçi fon, finansal teknolojinin geleceğine ışık tutuyor.

Global varlık yönetimi devi Franklin Templeton, Aptos Blockchain ağı üzerinde yeni bir para fonu başlattı. Bu yenilikçi adım, kurumsal yatırımcılara dijital varlıklar aracılığıyla düşük riskli ABD hazine bonolarına yatırım yapma imkânı sunuyor. Fon, Blockchain teknolojisinin finansal hizmetlerdeki potansiyelini ortaya koymak için tasarlandı.

Aptos'ta Blockchain Tabanlı Yatırım: Franklin Templeton'dan Dev Hamle

Küresel yatırım devi Franklin Templeton, finans dünyasını sarsacak yeni bir hamleye imza attı. Şirket, Aptos Vakfı ile güçlerini birleştirerek, Aptos Blockchain ağı üzerinde OnChain ABD Hazine Fonu'nu (FOBXX) hayata geçirdi. Bu atılım, Franklin Templeton'ın dijital çağda varlık yönetimini yeniden tanımlama çabasının son örneği olarak dikkat çekiyor.

Aptos, eski Facebook çalışanlarının imzasını taşıyan yüksek performanslı bir Blockchain platformu olarak dikkat çekiyor. Franklin Templeton'ın bu platformu tercih etmesi, farklı Blockchain ağları arasında köprü kurma hedefinin altını çiziyor.

Kurumsal yatırımcılar, şirketin özel olarak geliştirdiği Benji Investments platformu ve BENJI tokenı aracılığıyla FOBXX fonuna erişim sağlayabilecek. İlk olarak Stellar Blockchain ağında lanse edilen fon, zamanla Polygon, Arbitrum ve Avalanche gibi popüler Blockchain ağlarında da açıldı. Aptos'taki lansmanın ardından fonun toplam büyüklüğü 20 milyon doları aşmış durumda.

FOBXX, yatırımcılara düşük riskli bir profil sunuyor. Fon, ABD hazine bonoları ve repo sözleşmelerine yatırım yaparak hem sabit hem de değişken faizli menkul kıymetlerle portföyünü çeşitlendiriyor.

Franklin Templeton Dijital Varlıklar Başkanı Roger Bayston, Aptos'u seçme nedenlerini açıklarken, "Bu platform, Benji için mükemmel bir ekosistem sunuyor. Bu iş birliği, dijital varlık yönetiminde öncü olma vizyonumuzu pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Aptos Labs'ın kurucu ortağı ve CEO'su Mo Shaikh ise, "Franklin Templeton gibi köklü bir kurumun Aptos'u tercih etmesi, müşterilere merkeziyetsizliğin faydalarını sunma konusundaki kararlılıklarını gösteriyor." dedi.

Bu girişim, Franklin Templeton'ın 2018'den bu yana sürdürdüğü Blockchain odaklı yatırım stratejilerinin son halkası olarak öne çıkıyor. Şirket, daha önce kripto fonları ve doğrudan kripto para birimlerine yönelik ETF'ler de piyasaya sürmüştü.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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