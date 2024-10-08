Fintech devi Revolut kripto para güvenliğinde çığır açtı

Kripto para dünyasında artan dolandırıcılık vakaları, güvenlik önlemlerinin önemini her geçen gün daha da artırıyor. Revolut, bu soruna getirdiği çözümle sektörde fark yaratıyor. Şirketin uyguladığı gelişmiş algoritmalar ve biyometrik doğrulama sistemleri, kullanıcı hesaplarını üst düzey bir güvenlik kalkanıyla koruyor.

Revolut'un Yenilikçi Sistemleri 13,5 Milyon Doları Kurtardı

Revolut'un son üç ayda geliştirdiği dolandırıcılık koruma önlemleri, kripto para dünyasında önemli bir ilerleme kaydetti. Şirketin oluşturduğu gelişmiş algoritmalar, transferlerin yüzde 8'ini potansiyel şüpheli işlem olarak işaretleyerek, müşterileri olası kayıplardan korudu.

Bu yenilikçi sistem, Blockchain teknolojisinin sağladığı şeffaflık ve güvenlik özelliklerini daha da ileriye taşıyor. Revolut'un uyguladığı yapay zeka destekli algoritmalar, şüpheli işlemleri gerçek zamanlı olarak saptıyor ve anında müdahale ediyor.

Şirketin grup finansal suç ve dolandırıcılık başkanı Woody Malouf, konuyla ilgili değerlendirmede "2023 yılında potansiyel olarak dolandırıcılık içeren işlemlerden 590 milyon dolarlık kaybı engellemeyi başardık. Bu rakam, kripto para ekosistemindeki güvenlik tehditlerinin boyutunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Revolut'un güvenlik stratejisinin önemli bir parçası da varlık koruma özelliğidir. Bu özellik, biyometrik korumalar kullanarak, kullanıcının selfie doğrulamasını, kaydolma süreci sırasında gönderilen KYC (Know Your Customer - Müşterini Tanı) bilgileriyle karşılaştırıyor. Bu sayede, hesap güvenliği üst düzeye çıkarılıyor.

Kripto para piyasasındaki bu gelişmeler, sektörün geleceği açısından umut verici. Blockchain analiz firması Chainalysis raporuna göre yılın ilk iki çeyreğinde kripto suçları genel olarak yüzde 20 azaldı. Bu düşüş, Revolut gibi şirketlerin uyguladığı güvenlik önlemlerinin etkili olduğunu gösteriyor.