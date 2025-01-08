Finans devinden tepki çeken kripto kararı

Portekiz'in önde gelen finans kuruluşu Investimentos Globais (BiG), kripto para platformlarına yapılan fiat para transferlerini askıya aldığını duyurdu. 7 milyar euro değerinde varlık yöneten bankanın bu kararı, ülkedeki dijital varlık düzenlemelerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Portekiz'de kripto paraya yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılması, ülkenin finans sektöründe önemli değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Investimentos Globais'in Kararı Kripto Topluluğunda Tepkilere Neden Oldu

Bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Investimentos Globais (BiG), kripto para piyasalarına yönelik önemli bir karar aldı. Banka yönetimi, kripto para borsalarına yapılacak fiat para transferlerini geçici süreliğine askıya aldığını duyurdu. 2023 yılı verilerine göre 7 milyar euro değerinde varlık yöneten bankanın bu kararı, kripto yatırımcıları için olası olumsuz etkiler yaratabilir.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Delphi Labs'in kurucu ortağı José Maria Macedo, bankaların bu gerçeği kabul etmezlerse, yatırımcıların blok zincir teknolojisinin sunduğu güvenli alternatiflere yöneleceğini belirtti. Macedo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kripto paranın önüne geçilemez. Bankalar bu gerçeği kabul etmezlerse, yatırımcılar blok zincir teknolojisinin sunduğu güvenli alternatiflere yöneleceklerdir." ifadelerini kullandı.

BiG'nin bu hamlesi Portekiz'deki diğer finans kurumlarının yaklaşımıyla örtüşmüyor. Ülkenin en büyük bankası konumundaki Caixa Geral de Depósitos, kripto para platformlarıyla işlemlere devam ediyor.

Kripto para yatırımcılarına sunduğu avantajlarla tanınan Portekiz, 2019'da kripto işlemlerini vergi dışı bırakmıştı. Ancak ülke, 2023'te yeni bir düzenlemeye giderek, bir yıldan kısa vadeli kripto yatırımlarına yüzde 28 vergi getirdi. Uzun vadeli yatırımlar ise vergi muafiyetinden yararlanmaya devam ediyor.

Kripto para düzenlemeleri konusunda dünya genelinde farklı yaklaşımlar dikkat çekiyor. El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesine karşın, IMF ile yaşanan görüşmeler sonucunda, bazı ülkelerin benzer girişimlerden vazgeçtiği biliniyor.

BiG'nin aldığı bu karar, Portekiz'in finansal yenilikçilik ile piyasa güvenliği arasında denge kurma çabasının son örneği olarak değerlendiriliyor.