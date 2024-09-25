Finans devi MoneyGram dijital saldırıya uğradı

MoneyGram, 20 Eylül'den bu yana yaşanan sistem kesintisinin nedenini sonunda açıkladı. Şirket, ciddi bir siber güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Dünya çapında 50 milyon kullanıcıya hizmet veren para transfer devi, bu beklenmedik krizle mücadele ederken, finans sektöründe siber güvenliğin kritik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Fintech Dünyası Alarm Verdi

MoneyGram, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada "MoneyGram yakın zamanda sistemlerimizin bir kısmını etkileyen bir siber güvenlik sorunu tespit etti." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kullanıcıların 20 Eylül'de hizmetlere erişemediğini bildirmesinden günler sonra geldi.

Şirket, sorunu tespit ettiğinde hemen bir soruşturma başlattığını ve koruyucu önlemler aldığını belirtti. Bu önlemler arasında, ağ bağlantısını etkileyen sistemleri proaktif olarak çevrim dışı hale getirmek de yer alıyor. Dallas, Texas merkezli firma, sorunu çözmek için kolluk kuvvetleri ve "önde gelen dış siber güvenlik uzmanları" ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Yapılan bir başka açıklamada MoneyGram, "Temel işlem sistemlerimizin bazılarını başarıyla geri yükleme konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz." dedi ve ekiplerin "gece gündüz" çalıştığını vurguladı. Şirket ayrıca, sistemler yeniden çevrim içi olduğunda, bekleyen kullanıcı işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

MoneyGram, siber güvenlik sorununun ayrıntıları, nasıl meydana geldiği, hangi sistemlerin özellikle etkilendiği veya hassas verilere erişilip erişilmediği konusunda bilgi vermedi. Ayrıca hizmetlerin ne zaman tamamen operasyonel hale geleceğine dair bir zaman çizelgesi de sunmadı.

Bu olay, kripto para ile ilgili fidye yazılımı saldırılarında bu yıl yaşanan artışın ortasında gerçekleşti. Blockchain güvenlik firması Chainalysis'in raporuna göre 2024 yılında şimdiden 2023'e kıyasla yaklaşık yüzde 96'lık bir artış gözlemlendi. Bu yılki istatistikler, fidye yazılımı grubu Dark Angels'a yapılan 75 milyon dolarlık tek bir kripto para ödemesi önemli ölçüde yükseldi.

MoneyGram, dünyanın en büyük para transfer kuruluşlarından biri olup yılda 50 milyon kişi için 200 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini belirtiyor. Şirket, özellikle ABD'deki göçmenler tarafından yurt dışındaki ailelerine para göndermek için yaygın olarak kullanılıyor.

Son zamanlarda kripto para alanına da giren MoneyGram, bu yılın başından itibaren fiat para birimi değişim hizmetleri sunmaya başladı. 18 Eylül'de ise CEX.io ile ortaklık kurarak, kripto para borsasının kullanıcılarına MoneyGram kiosklarında fiat-stablecoin hizmetlerine erişim imkanı sağladı.