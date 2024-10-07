Finans devi kripto para birimlerini değerlendirdi: JPMorgan'dan şaşırtıcı öngörüler

Kripto para dünyasının en büyük oyuncularından Bitcoin (BTC) için Ekim ayı tarihsel olarak olumlu geçiyor. JPMorgan analistleri, "Uptober" olarak bilinen bu trendin bu yıl da devam edebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte, piyasanın hala makroekonomik gelişmelere duyarlı olduğunu ve sürdürülebilir büyüme için daha net bir katalizör beklediğini belirtiyorlar.

Kripto Dünyası "Uptober" Trendiyle Hareketleniyor

JPMorgan analistleri, kripto para piyasasının önümüzdeki aylardaki seyrini etkileyebilecek birkaç kritik faktörü değerlendirdi. Bu faktörler arasında teknik, jeopolitik ve yapısal olaylar yer alıyor.

Analistlerin raporunda öne çıkan konulardan biri, "Uptober" olarak bilinen mevsimsel trend oldu. Tarihsel veriler, Bitcoin'in Ekim aylarında genellikle pozitif performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Analistler, tüm Ekimlerin yüzde 70'inden fazlasında Bitcoin'in olumlu getiriler sağladığını vurguluyor. Bu yaygınlaşan trend, yatırımcı davranışlarını etkileyebilir ve bu Ekim ayında da Bitcoin için pozitif bir performansa yol açabilir.

Fed'in son faiz indirimleri, kripto para piyasasında beklenen etkiyi henüz yaratmadı. Genellikle düşük faiz oranları risk iştahını artırır ve varlık fiyatlarını yükseltir. Ancak JPMorgan analistleri, toplam kripto piyasa değeri ile federal fon oranı arasındaki korelasyonun 0,46 ile zayıf kaldığını belirtiyor. Bu durum, piyasanın daha sürdürülebilir bir istikrar beklediğine işaret ediyor.

Analistler, kripto varlıkların faiz oranı değişikliklerine nasıl tepki vereceğini tahmin etmenin zorluğuna da dikkat çekiyor. Kripto paraların kısa geçmişi, bu konuda net öngörüler yapmayı zorlaştırıyor. Analistler, düşük faiz oranlarından ziyade istikrarlı faiz oranlarının bu piyasalara en çok fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

Ethereum Blockchain ağında yaklaşan Pectra yükseltmesi de analistlerin radarında bulunuyor. Prague ve Electra güncellemelerinin birleşiminden oluşan Pectra, 30'dan fazla Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) içeriyor. Bu yükseltme, ağ verimliliğini artırmayı, doğrulayıcı operasyonlarını iyileştirmeyi ve hesap soyutlamasını genişletmeyi hedefliyor. Analistler, Pectra'nın Ethereum'un işlevselliği için dönüştürücü olmasını öngörüyor. Ancak bu yükseltmeyi anlık bir fiyat katalizöründen ziyade daha yapısal bir gelişme olarak değerlendiriyorlar.

Spot Bitcoin ETF'leri üzerinde opsiyon işlemlerinin onaylanması, piyasa likiditesini artırabilecek bir başka gelişme olarak öne çıkıyor. JPMorgan analistleri, bu durumun kurumsal yatırımcıların Bitcoin piyasasına daha kolay erişimini sağlayabileceğini ve piyasa yapısını iyileştirebileceğini tahmin ediyor. Bu gelişme, pozitif bir geri bildirim döngüsü başlatabilir ve dijital varlıkları kurumsal yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirebilir.