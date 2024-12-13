Finans devi BlackRock Bitcoin yatırım sınırını belirledi

11,5 trilyon dolarlık varlık hacmine sahip BlackRock'ın Bitcoin'e yönelik açıklaması, kurumsal yatırımcıların kripto para dünyasına bakışını yansıtıyor. Şirketin spot Bitcoin ETF'sinin, 2005'ten bu yana işlem gören altın ETF'sini geride bırakması, geleneksel finans dünyasının dijital varlıklara olan ilgisinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

BlackRock Portföylere Bitcoin Stratejisini Açıkladı

BlackRock'ın yeni raporu, Bitcoin'in çok varlıklı portföylerdeki rolünü detaylandırıyor. ETF Analisti Eric Balchunas'ın paylaştığı bilgilere göre şirket Bitcoin yatırımı için yüzde 1 ile 2 arasındaki oranı "makul" olarak değerlendiriyor.

Verilere göre şirketin IBIT borsada işlem gören fonunun değeri 50 milyar doların üzerine ulaştı. Bu başarı, BlackRock'ın kripto para piyasasındaki gücünü pekiştiriyor.

Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesini yakalaması ve Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimini kazanması, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, Bitcoin ve kripto para ekosisteminin kurumsallaşma sürecini hızlandırıyor.