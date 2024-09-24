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Filipinler NFT ve kripto eğitimiyle dijital dönüşümü hızlandırıyor

Filipinler NFT ve kripto eğitimiyle dijital dönüşümü hızlandırıyor
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Filipinler hükümeti, gençleri Blockchain teknolojisiyle tanıştırarak dijital çağa hazırlıyor. DOST-ASTI'nin düzenlediği forumda öğrenciler, NFT'ler ve kripto paralar hakkında pratik bilgiler edindi. Bu girişim, ülkenin teknoloji alanında lider konuma yükselmesini hedefliyor.

Filipinler, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek için Blockchain ve NFT eğitimine yatırım yapıyor. DOST-ASTI'nin düzenlediği özel forum, gençleri bu yenilikçi teknolojilerle tanıştırarak onları dijital ekonominin fırsatlarına teşvik ediyor. Bu girişim, Filipinler'in Blockchain altyapısını güçlendirmeyi ve ülkeyi bölgesel bir teknoloji merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Filipinler Blockchain Eğitimiyle Teknoloji Hamlesini Başlattı

Filipinler'in Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (DOST-ASTI), düzenlediği teknoloji forumunda gençlere kripto paralar, Blockchain ve NFT'ler hakkında pratik deneyim kazandırdı. Bu etkinlik, ülkenin dijital dönüşüm vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

DOST-ASTI, yapay zeka ve siber güvenlikle birlikte Blockchain teknolojisinin kamu ve özel kurumların işleyişini yeniden şekillendiren yeni nesil teknolojilerden biri olduğunu vurguladı. Forumun amaçları arasında gençleri Blockchain teknolojisinin potansiyeli konusunda heyecanlandırmak ve onları bilim, teknoloji ve inovasyonu daha iyi bir gelecek yaratmak için güçlü araçlar olarak keşfetmeye teşvik etmek yer alıyor.

Etkinliğe katılan öğrencilere öncelikle Blockchain teknolojisinin temelleri öğretildi. DOST-ASTI kıdemli bilim araştırma uzmanı Roxanne S. Aviñante, Blockchain'i yüksek iş talebi olan gelişmekte olan bir teknoloji olarak tanımladı.

Bir diğer DOST-ASTI uzmanı Marc Jerome T. Tulali ise NFT'leri ve Blockchain teknolojisinin oy verme ve değiştirilemez bilgi depolama gibi gerçek dünya uygulamalarını açıkladı. Tulali ayrıca Filipinler'in fikri mülkiyeti yönetmek için SIERRA adında Blockchain tabanlı bir sistem geliştirdiğini de duyurdu.

Öğrenciler, Blockchain teknolojisinin oyun ve eğlence, sağlık hizmetleri, kamu sektörü, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC), merkeziyetsiz finans (DeFi), kimlik ve fiziksel altyapı gibi çeşitli iş alanlarında nasıl uygulandığını da öğrendiler.

Filipinler, gençleri Blockchain odaklı teknolojik dönüşüme hazırlamanın yanı sıra federal düzeyde stablecoinleri de araştırmaya başladı. Mayıs ayında Filipinler Merkez Bankası, yerel para birimi pesoya 1:1 oranında sabitlenmiş ulusal bir stablecoin kontrollü denemelerine başladığını duyurdu.

Ülke, PHPC stablecoin dolaşımdaki arz miktarına eşdeğer peso nakit rezervlerini korumak için Coins.ph ile ortaklık kurdu. Bu sandbox testi, PHPC stabil kripto parasının gerçek dünya performansını ve yerel fiat ekosistemi üzerindeki etkisini test etmeyi amaçlıyor.

Coins.ph CEO'su Wei Zhou "Amacımız, PHPC'nin dijital varlık ticaretini geliştirmesini ve dünyanın en büyük dördüncü para transferi pazarı olan Filipinler'de havale işlemlerini iyileştirmesini sağlamak." açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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