Fidelity'nin Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde tek günde rekor seviyede çıkış

Kripto para piyasasının önde gelen kurumsal yatırım araçlarından Fidelity'nin Bitcoin ETF'si FBTC ve Ethereum ETF'si FETH, çarşamba günü kuruluşlarından bu yana en büyük günlük çıkışlarını yaşadı. Bitcoin ETF'lerinde toplam 582,9 milyon dolar, Ethereum ETF'lerinde ise 159,3 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Bu hareket, kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirdiğini gösteriyor.

Fidelity ETF'lerinden Tek Günde 400 Milyon Dolar Çıktı

Spot kripto ETF piyasasında yaşanan gelişmeler, kurumsal yatırımcıların risk iştahının azaldığını gösteriyor. SoSoValue verilerine göre Bitcoin ETF'lerinin işlem hacmi 3,4 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Dikkat çeken bir diğer gelişme, spot Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacminin bir önceki güne kıyasla önemli ölçüde düşüş göstermesi oldu. Hacim, 818,9 milyon dolardan 458,6 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 2,89 düşüşle 93.349 dolar seviyesine indi. Ethereum ise yüzde 1,78 değer kaybederek 3.313 dolardan işlem görüyor.

Fidelity'nin ETF'leri yaşanan çıkışlara rağmen, spot Bitcoin ve Ethereum fonları arasında ikinci en büyük net girişleri korumaya devam ediyor.