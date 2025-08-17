Fed kripto para denetim programını sonlandırdı

Fed kripto para denetim programını sonlandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed) kripto banka denetim programını sonlandırdığını açıkladı. Ağustos 2023'te başlatılan "Kripto Bankacılık Gözetim Programı" artık standart bankacılık denetimine entegre ediliyor. Karar Donald Trump yönetimindeki düzenleyici gevşemenin önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor. Fed yetkilileri programdan elde edilen deneyimin yeterli olduğunu belirtti.

ABD'nin para otoritesi Fed, yaptığı açıklamada kripto para ve finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren bankaları denetleyen özel programını sonlandırdığını ilan etti. Karar, Trump yönetiminin dijital varlık sektörüne yönelik destekleyici yaklaşımının somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Amerika'da Kripto Bankacılık Denetimi Normal Sürece Dönüyor

Merkez bankası, "Kripto Bankacılık Gözetim Programı" adlı özel denetim programını 18 ay sonra sonlandırdığını açıkladı. Program kapsamında elde edilen bilgilerin artık standart bankacılık denetim sürecine entegre edileceği belirtildi.

Ağustos 2023'te Biden yönetimi döneminde başlatılan program, kripto para, Blockchain teknolojisi ve finansal teknoloji alanlarında çalışan bankacılık kuruluşlarının gözetimini artırmayı hedefliyordu.

Fed yetkilileri, programın başlatılmasından bu yana kripto ve fintech faaliyetlerine dair anlayışlarını önemli ölçüde güçlendirdiklerini vurguladı.

Bu gelişme, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Menkul Kıymetler Komisyonu gibi düzenleyici kurumların da kripto sektörüne yönelik yaklaşımlarını değiştirmesiyle paralel bir süreç yaşanıyor.

FDIC, finansal kurumların kripto faaliyetlerine önceden bildirim yapmaksızın katılmasına izin vereceğini duyururken, SEC de dijital varlık kurallarını güncellemek için "Kripto Projesi"ni başlattı.

Uzmanlar, bu koordineli hareketlerin Amerika'da kripto sektörü için daha öngörülebilir ve destekleyici bir düzenleyici çerçeve oluşturacağını değerlendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi

ABD'den Alaska sonrası kritik açıklama: Rusya toprak tavizleri verdi
AK Parti'de disipline sevk edilen Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Kesin ihracı istenmişti! Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar

Katliam hazırlığı! Dünyayı tedirgin eden plan için toplanıyorlar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İstanbul'un dev AVM'si krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı

İstanbul'un dev AVM'si krizde! Bir anda tüm dükkanlar boşaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
title