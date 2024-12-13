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Fed kararı öncesi Bitcoin yükselişe hazırlanıyor

Fed kararı öncesi Bitcoin yükselişe hazırlanıyor
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Kripto para piyasaları yeni bir dönüm noktasına yaklaşıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Aralık'ta açıklayacağı para politikası kararı, yatırımcıların dikkatle beklediği bir gelişme. Verilere göre 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı son bir ayda yüzde 82,5'ten yüzde 96,7'ye yükseldi.

Bitcoin (BTC) için 2025 yılında 160 bin dolar hedefi öngörülüyor. Kripto hizmet sağlayıcısı Matrixport'un raporu, küresel merkez bankalarının para politikalarındaki gevşeme ve iyileşen makroekonomik koşulların bu hedefi desteklediğini belirtiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesini aşması, yükseliş trendini güçlendiriyor.

Fed Kararı Bitcoin İçin Dönüm Noktası Olacak

Küresel merkez bankalarının faiz indirim kararları, Bitcoin için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi ve Çin Merkez Bankası'nın 14 yıl sonra ilk faiz indirimini yapması, piyasalara olumlu yansıdı.

Bitfinex'in türev işlemler başkanı Jag Kooner, likidite artışının Bitcoin gibi riskli varlıklara olan talebi artıracağını öngörüyor. Piyasadaki 1,7 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem pozisyonunun temizlenmesi, yeni yükseliş için sağlam bir zemin oluşturuyor.

Matrixport'un yayımladığı rapor, Bitcoin'in 2025'te yüzde 60'lık bir yükselişle 160 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu hedef, Bitcoin ETF'lerine olan sürekli talep ve büyüyen küresel likidite havuzu ile destekleniyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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