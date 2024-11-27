Fed'in likidite hamlesi Bitcoin rallisini tetikleyecek

Bitcoin, küresel finansal sistemdeki değişimlerin etkisiyle yeni bir yükseliş trendine hazırlanıyor. Fed'in 2025'te küresel para arzını 127 trilyon dolara çıkarması beklenirken, kurumsal yatırımcıların alımları ve destekleyici düzenleyici yaklaşımlar piyasayı güçlendiriyor.

Para Arzı Artışı Yatırımcıları Harekete Geçirdi

Kripto para piyasasının öncü varlığı Bitcoin, M2 para arzının mayıs ayında pozitife dönmesinden bu yana yüzde 58'lik bir yükseliş kaydetti. Fed'in likidite politikası ve küresel para arzındaki artış, Bitcoin'in değer kazanmasında önemli rol oynuyor.

Kurumsal yatırımlar Bitcoin'in yükseliş trendini destekliyor. MicroStrategy, 40 milyar dolarlık Bitcoin alım planının henüz yüzde 29'unu tamamladı. Trump yönetiminin destekleyici düzenleyici yaklaşımı da Bitcoin'in geleceğine ilişkin beklentileri güçlendiriyor.

Günlük aktif adres sayısının 2019'dan bu yana ilk kez bir milyona yaklaşması, Bitcoin'in benimsenme sürecinin hızlandığını gösteriyor.