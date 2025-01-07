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Fed'in kripto para karşıtı ismi istifa etti

Fed'in kripto para karşıtı ismi istifa etti
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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) gözetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr, 28 Şubat'ta istifa edeceğini duyurdu. Bankaların kripto para varlıklarını bulundurmalarını "güvensiz ve sağlıksız" olarak nitelendiren Barr'ın istifası, kripto para dünyasında olumlu karşılandı.

Donald Trump yönetimine geçiş sürecinde, kripto karşıtı üst düzey yetkililerin istifaları devam ediyor. Operation Chokepoint 2.0 olarak bilinen kripto karşıtı kampanyanın kilit isimlerinden Barr'ın ayrılışı, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Fed'in Kripto Karşıtı Politikalarında Yeni Dönem

Michael Barr'ın istifası, Fed'in kripto para politikasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Barr, görev süresi boyunca bankaların kripto şirketlerine hizmet vermesini engelleyen düzenlemelerin mimarı olarak anıldı.

FDIC başkanı Martin Gruenberg ve SEC başkanı Gary Gensler gibi kripto karşıtı yetkililerin de görevden ayrılması, sektörde yeni bir dönemin işaretlerini veriyor.

Blockchain odaklı Castle Island Ventures ortağı Nic Carter, kripto karşıtı yetkililerin yarısından fazlasının görevden ayrıldığını belirtti. Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, Operation Chokepoint 2.0'ın kripto faaliyetlerini durdurmaya yönelik koordineli bir çaba olduğunu vurguladı.

Daha önce Ripple'da danışmanlık yapan Barr, Fed yönetim kurulu üyeliği görevine devam edecek. Eski ABD savcısı John Deaton, gelecek Trump yönetimi için Operation Chokepoint 2.0 soruşturmasına liderlik etmeyi önerdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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