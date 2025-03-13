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Fed'in faiz indirimi Bitcoin boğa koşusunu tetikleyebilir

Fed'in faiz indirimi Bitcoin boğa koşusunu tetikleyebilir
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ABD'de beklenenden daha düşük gelen enflasyon verileri, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na (Fed) faiz oranlarını düşürmek için daha fazla esneklik sunabilir. Bu durum, kripto para piyasasına olumlu yansıyarak Bitcoin için risk alma iştahını canlandırabilir.

Açıklanan ABD tüketici fiyat endeksi verilerinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda iyimser bir hava yarattı. Şubat ayı Çekirdek TÜFE'nin aylık bazda sadece yüzde 0,2 artması, yatırımcılar tarafından Fed'in önümüzdeki toplantılarda olası faiz indirimi kararlarına kapı açan bir gelişme olarak değerlendirildi. Analistler, Şubat ayı TÜFE verisinin ardından Fed'in potansiyel faiz indirimlerine daha yakın olduğunu ve bunun finansal sistem içindeki likiditeyi artırarak riskli varlıklara ilgiyi yükseltebileceğini belirtiyor. Federal Açık Piyasa Komitesi, federal fon oranını Aralık 2024'ten bu yana yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 hedef aralığında sabit tutarken, tüm dikkatler 19 Mart'taki para politikası kararına çevriliyor.

Fed'in Faiz İndirimleri Kripto Varlıklara İlgiyi Artırabilir

Para politikasındaki gevşeme, finansal sisteme daha fazla likidite sağlar. Bu durum, genellikle riskli varlıklar için olumlu bir ortam yaratır. Düşük faiz oranları, sabit getirili yatırımların çekiciliğini azaltarak, yatırımcıları hisse senetlerinde ve Bitcoin gibi kripto paralarda daha yüksek getiriler aramaya teşvik eder.

Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch, son enflasyon verisinin riskli varlıklar için olumlu bir etki oluşturabileceğini vurguladı. Dragosch "ABD TÜFE enflasyonunun yavaşlaması, Fed'e faiz indirimi için daha fazla manevra alanı sağlıyor. Bu da muhtemelen Bitcoin'in açıklama sonrası rallisinin nedenidir." ifadelerini kullandı.

BRN analisti Valentin Fournier de benzer görüşte. Beklenenden düşük gelen enflasyon verisi, yatırımcıların Aralık ayına kadar üç indirim olasılığını yüzde 82 ihtimalle fiyatlamasıyla birden fazla faiz indirimi için gerekçeyi güçlendiriyor. Bu durum, kripto dahil riskli varlıklar için önemli bir potansiyel likidite artışı anlamına geliyor.

Trump yönetiminin agresif gümrük vergisi politikaları ekonomik zorlukları şiddetlendirebilir. BIT Mining baş ekonomisti Dr. Youwei Yang, "Asıl sorun, Trump'ın agresif ticaret engelleri. Bu tarifeler enflasyonu daha yapışkan hale getirebilir ve piyasaları çökertebilir." ifadelerini kullandı.

Spot Bitcoin ETF'leri Çarşamba günü 13,3 milyon dolar net para girişi kaydetti. Bu gelişme, beş günlük çıkış serisini sonlandırdı. ARK Invest'in ETF'si güçlü girişler gördü. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen kurumsal talebin sağlam kaldığını gösteriyor.

Bitcoin, Perşembe günü erken saatlerde 83.000 doların üzerinde tutundu. Gün içi dalgalanmalar 80.625 dolar ile 84.302 dolar arasında gerçekleşti. Bu istikrara rağmen piyasa değeri açısından en büyük dijital varlık son bir ayda yüzde 15 geriledi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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