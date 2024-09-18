Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Fed faiz kararını açıkladı: Bitcoin ve kripto para birimlerinde son durum

Fed faiz kararını açıkladı: Bitcoin ve kripto para birimlerinde son durum
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) piyasaların uzun zamandır beklediği faiz kararını açıkladı. Fed'in faiz kararıyla birlikte Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimde hareketlilik görüldü.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı sonrasında lider kripto para birimi Bitcoin harekete geçti. Yapılan açıklamayla birlikte Fed, faizleri 50 baz puan düşürdü.

Fed Faizleri 50 Baz Puan Düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed'in faiz kararından önce uzmanların ve piyasanın beklentisi Fed'in faizlerde 25 baz puan indirime gitmesiydi. Fed kararında faizleri 50 baz puan indirdiğini açıkladı. Fed'in bu kararıyla birlikte kripto para birimleri de harekete geçti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), aldığı kararla politika faizini 50 baz puan düşürdü. Böylece federal fon oranı yüzde 4,75 – yüzde 5,00 bandına çekilmiş oldu. Bu indirim, son dört yılın ilk faiz düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Piyasa beklentileri büyük ölçüde karşılandı. CME Group verilerine göre karar öncesinde yatırımcıların yüzde 61'i faiz indirimini öngörmüştü.

FOMC açıklamasında enflasyonla mücadeleye vurgu yapıldı. Fiyat artışlarının halen yüksek seyrettiği, ancak yüzde 2'lik hedefe doğru ilerleme kaydedildiği belirtildi. Komite, mevcut ekonomik koşulları ve enflasyon risklerini değerlendirerek bu adımı attığını duyurdu.

Öte yandan kripto para piyasalarında dalgalanma yaşandı. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,7 değer kaybederek 60 bin dolar seviyesine geriledi. Benzer şekilde Ethereum yüzde 2,6, Solana ise yüzde 3,1 oranında düşüş gösterdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kripto Para Bitcoin Fed

ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Tortelli Di Patate tarifi! En güzel Tortelli Di Patate tarifi! Tortelli Di Patate tarifi nasıl yapılır? Tortelli Di Patate için malzemeler! MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler! Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı? Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile? TRT 1 canlı maç izle! CLUB BRUGGE-DORTMUND CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG Girona maçı CANLI izle! (FULL HD) PSG Girona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG maçı hangi kanalda? PSG Girona maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Club Brugge Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });