Fed faiz kararını açıkladı: Bitcoin ve kripto para birimlerinde son durum

ABD Merkez Bankası ( Fed ) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı sonrasında lider kripto para birimi Bitcoin harekete geçti. Yapılan açıklamayla birlikte Fed, faizleri 50 baz puan düşürdü.

Fed Faizleri 50 Baz Puan Düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed'in faiz kararından önce uzmanların ve piyasanın beklentisi Fed'in faizlerde 25 baz puan indirime gitmesiydi. Fed kararında faizleri 50 baz puan indirdiğini açıkladı. Fed'in bu kararıyla birlikte kripto para birimleri de harekete geçti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), aldığı kararla politika faizini 50 baz puan düşürdü. Böylece federal fon oranı yüzde 4,75 – yüzde 5,00 bandına çekilmiş oldu. Bu indirim, son dört yılın ilk faiz düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Piyasa beklentileri büyük ölçüde karşılandı. CME Group verilerine göre karar öncesinde yatırımcıların yüzde 61'i faiz indirimini öngörmüştü.

FOMC açıklamasında enflasyonla mücadeleye vurgu yapıldı. Fiyat artışlarının halen yüksek seyrettiği, ancak yüzde 2'lik hedefe doğru ilerleme kaydedildiği belirtildi. Komite, mevcut ekonomik koşulları ve enflasyon risklerini değerlendirerek bu adımı attığını duyurdu.

Öte yandan kripto para piyasalarında dalgalanma yaşandı. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,7 değer kaybederek 60 bin dolar seviyesine geriledi. Benzer şekilde Ethereum yüzde 2,6, Solana ise yüzde 3,1 oranında düşüş gösterdi.